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    13 тысяч рабочих мест будет создано в Алматинской области

    27 Мая 2021, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте в Алматинской области достигла 34%. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 125 тысяч единиц, численность занятых – 275 тысяч человек. Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился на 11%, а доля МСБ в валовом региональном продукте достигла 34%. Этому способствовали меры поддержки по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в виде налоговых послаблений, освобождения от арендных платежей», - отметил аким области.

    В качестве примера он рассказал об открытии в начале года швейного цеха в городе Талдыкорган для трудоустройства многодетных и малообеспеченных матерей.

    «Через СПК «Жетысу» приобрели здание, провели капремонт и купили в лизинг оборудование. Сегодня на минифабрике работают 17 женщин, из них 12 человек обучили в рамках программы «Еңбек». И таких примеров у нас немало, мы всегда поддерживаем такие инициативы. В этом году объем средств в рамках «Дорожной карты бизнеса», программы «Еңбек» и региональной программы финансирования «Жетысу» увеличен до 21 млрд тенге. Господдержку получат около двух тысяч субъектов, будет сохранено и создано 13 тысяч рабочих мест», - заверил А. Баталов.

    Ранее аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал, в каких отраслях Алматинской области наблюдается стабильный рост.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес Алматинская область Акимат Экономика Занятость Регионы Казахстана
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