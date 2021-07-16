13 семей получили жильё от благотворительного фонда в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала этого года в рамках проекта «Ел үлесі – пәтерге!» в Карагандинской области 13 семей получили жильё, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительный фонд «Зекет» при Духовном управлении мусульман Казахстана купил квартиры и дома для нуждающихся и многодетных семей, а также семей, воспитывающих особенных детей.

«Нам поступают заявки от малообеспеченных семей. После этого наша комиссия проверяет, на самом ли деле эти люди нуждаются в жилье. А затем мы начинаем подбирать квартиры. Недавно обеспечили жильём семью в Каражале. Такие добрые дела будем продолжать и дальше», – сказал представитель благотворительного фонда «Зекет» в Карагандинской области Мухит Джаримбетов.

Напомним, проект «Ел үлесі – пәтерге!» основан в 2018 году. Его цель – покупка жилья для малообеспеченных семей с помощью пожертвований. В рамках этого проекта в республике жильём обеспечено уже более 400 семей.