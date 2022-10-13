13 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

107 лет назад (1915-1994) родился ТОКПАНОВ Аскар (Алиаскар) - казахский режиссер, педагог, народный артист Казахстана, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая (ныне - Казахский национальный педагогический университет им. Абая); Государственный институт театрального искусства.

В 1939-1944 годы и в 1948-1951 годы - режиссер-постановщик в Казахском драматическом театре, на сцене которого поставил по сценариям М. Ауэзова и Л. Соболева спектакли «Абай», Ш. Хусаинова «Марабай», М. Ауэзова «Сын сағатта» и «Еңлік-Кебек», С. Муканова «Жеңіс жыры», Г. Мустафина «Миллионер», А.П. Штейна «Суд чести» и другие. Позднее был художественным руководителем и режиссером-постановщиком в Детско-юношеском театре, в Карагандинском, Атырауском и Жамбылском драматических театрах. Наряду с режиссурой и постановкой в некоторых спектаклях играл главные роли.

Писал литературно-критические, исследовательские статьи, посвященные проблемам сценического искусства. Занимался переводами произведений Г. Ибсена, А. Островского, А. Чехова, А.Ф. Софронова и М. Горького на казахский язык. Много внимания уделял педагогической деятельности, в 1939-1944 годы преподавал в Алматинском театральном училище и в Алматинском институте искусства (ныне - Алматинский театрально-художественный институт), в 1955-1963 годы - заведующий кафедрой, с 1975 года - профессор.

Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Дружбы народов» и медалями.

84 года назад (1938-1996) родился БЕЙСЕУОВ Асет Копбайулы - композитор, народный артист Казахстана, заслуженный культурный деятель Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Алматинскую консерваторию.

Трудовая деятельность: в 1961-1964 годы преподавал в музыкальной школе, в 1964 году - в Доме культуры г. Текели Алматинской области, в 1966 году - в Иссыкской музыкальной школе (Алматинская область); в 1967-1968 годы - художественный руководитель узынагашского Дома культуры; в 1969 году работал в ансамбле песни и танца «Гүлдер»; в 1974-1980 годы возглавлял музыкальный отдел в Театре кукол.

Внес значительный вклад и развитие казахской эстрадной музыки. Многие песни композитора, в том числе «Алмалы Алматы», «Гүлдер», «Шақырады көктем», «Мұңайма», «Алтыным», «Маралдым», «Сандуғаш» вошли в золотой фонд казахского песенного искусства. Автор музыки к нескольким спектаклям, кино- и телефильмам. Изданы сборники песен Бейсеуова. Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана за сборник песен «Гульдер» и песню «Кызыл сункарлар» («Красные соколы»).

63 года назад (1959) родился САТЫБАЛДИН Азимхан Абилкаирович - директор Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор (1981).

Трудовая деятельность: экономист Таласского РСХУ, главный экономист овцесовхоза «Майтюбе» (1981-1983); аспирант КазНИИ экономики и организации АПК (1984-1985); младший, старший научный сотрудник КазНИТИ овцеводства (1986-1988); старший научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора КазНИИ ЭиО АПК (1989-1993); главный ученый секретарь президиума КазАСХН (1994); генеральный директор НПО «Шымкент» (1995); первый заместитель заведующего отделом экономической политики администрации Президента Республики Казахстан (1995-1996); генеральный директор Национального академического центра аграрных исследований Республики Казахстан (1996-2003); вице-президент Академии наук Казахстана по аграрным наукам (1997-1999); академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук Академии наук Казахстана (1998-2003); директор Института исследования интеграционных связей тюркоязычных стран МКТУ (2005-2007); начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (2007-2014); председатель правления АО «КазАгроИнновация» (2014).

Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович является известным ученым-экономистом, авторитетным и признанным специалистом в области исследования проблем государственного управления, сельского хозяйства, вопросов экономической безопасности, интеграции.

На занимаемой должности - с 2015 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат» (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001) «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005) «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

59 лет назад (1963) родился САГИНТАЕВ Бакытжан Абдирович - министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет, экономист (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политэкономии Алматинского института народного хозяйства (1985-1988); ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета (1988-1992); президент туристско-коммерческой фирмы «Маруе» (1992-1993); генеральный директор АО «Казмет» (1993-1997); главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К» (1997-1998); заместитель акима Жамбылской области (1998-1999); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999); председатель правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» (1999-2001); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2004); председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2004-2007); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008); аким Павлодарской области (2008-2012); министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (01.2012-09.2012); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2012-2013); первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2016); Премьер-Министр Республики Казахстан (2016-2019); Государственный секретарь Республики Казахстан (01.03.2019-24.03.2019); руководитель администрации Президента Республики Казахстан (03.2019-06.2019); аким Алматы (2019-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентiне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

57 лет назад (1965) родился ШАРИПОВ Нурсерик Каримович - председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Иртышск Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет, правоведение (1990); Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, экономика (2006).

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола юридического факультета КГУ (1988-1990); ассистент кафедры административного права Казахского государственного университета (1990-1992); референт, старший референт отдела по гражданству и помилованию аппарата Президента РК (1992-1995); судья народного суда Фрунзенского района Алматы (1995-1996); судья Медеуского районного суда Алматы (1996-2007); председатель специализированного межрайонного административного суда Алматы (2007-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области (2008-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда (2010-2012); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2012-2017); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат ВС РК) (2017-2019); председатель Карагандинского областного суда (2019-2021); судья Верховного суда РК (с 2021 года).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «Ерен еңбегі үшін».

53 года назад (1969) родился АБУЛГАЗИН Данияр Рустэмович - вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности им. Ф.Э. Дзержинского, военный инженер радиосвязи (1991); Казахский национальный технический университет, экономист (2003).

Трудовая деятельность: младший оперуполномоченный 1-го управления КНБ РК (1991-1992); заместитель генерального директора компании «ФМС Лтд» (1992-1994); председатель правления АО «Первый казахстанский добровольный пенсионный фонд» (1994-1995); главный специалист, начальник управления МФ РК (1995-1996); заместитель начальника казначейства МФ РК (1996-1997); директор бюджетного департамента МФ РК (1997-1998); вице-министр финансов РК (1998-2000); исполняющий обязанности директора департамента государственного имущества и приватизации, председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (1999-2000); вице-президент - руководитель аппарата ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (2000-2002); заместитель генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2002-2003); управляющий директор по долям в СП АО «НК «КазМунайГаз» (2004-2006); управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз»; председатель Комитета партнерства ТОО «Кылыш» (02.2006-06.2006); советник президента АО «НК «КазМунайГаз» (2006-2007); управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «КазМунайГаз» (07.2007-10.2007); генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2007-2008); советник председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2008); управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами, нефтегазовыми и горнопромышленными активами АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2012); председатель наблюдательного совета ТОО «ТЭК» (2012-2014); советник председателя Ассоциации ОЮЛ «KazEnergy», председатель Комитета нефтяной промышленности Президиума НПП «Атамекен (2014-2015); генеральный секретарь НОК РК (2015-2019).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2015); четырьмя медалями.

48 лет назад (1974) родился АХМЕТОВ Азамат Куатулы - заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства (1996); Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева, юрист (1999).

Трудовая деятельность: директор производственного предприятия «Перизат и К» (1996-1997); Государственный следственный комитет Республики Казахстан, военная служба на офицерских должностях (04.1997-12.1997); военная служба на офицерских должностях в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан (1997-1998); директор ТОО «Олжа ЛТД» (1999-2001); региональный менеджер ТОО «Ай Си ЭС» (2001-2005); начальник таможенного поста «Ауежай-Караганда» департамента таможенного контроля по Карагандинской области (01.2006-12.2006); заместитель начальника управления транспортного контроля по г. Астана Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (01.2007-02.2007); заместитель начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК (2007-2008); начальник управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан (03.2008-06.2008); руководитель инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2014); руководитель департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД МФ РК (2014-2017); заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК (2017); председатель Комитета казначейства МФ РК (2017-2018); председатель Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК (2018-2019); председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 25 жыл».

47 лет назад (1975) родился САХАРИЯНОВ Канат Акылбаевич - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью Media Holding Atameken Business (с 2020 года); член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 2022 года).

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, врач; факультет правоведения Казахской национальной юридической академии; получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей школы коммерции (HEC, Paris).

Трудовая деятельность: юрист, начальник юридического отдела АО «Агентство «Хабар» (2001-2006); первый заместитель председателя правления, член правления АО «Агентство «Хабар» (2006-2012); генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы» (2012-2014); генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал» (2014-2016); заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» (2016-2017); председатель Наблюдательного совета Atameken Business Channel (2017-2018); генеральный директор телеканала Atameken Business Channel (с 2018 года).

46 лет назад (1976) родился НАЛИБАЕВ Нурлыбек Машбекович - аким Кызылординской области.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-менеджер (1997); Казахский гуманитарный юридический университет, юрист (2003).

Трудовая деятельность: эксперт ТОО «Казахойл-коммерция», заместитель директора ТОО «Булак»(1997-1998); директор ТОО «Стандарт ОйлБейс», директор ТОО «СтандартОйлТрейдинг», заместитель директора «СтандартГаз» (1999-2002); директор Кызылординского филиала АО «Шымкенторгсинтез» (2002); генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис» (2002-2004); директор ТОО «Торговый дом «ПетроКазахстан» (2002-2004); заместитель, первый заместитель акима Кызылорды (2005-2007); руководитель аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); аким Шиелийского района Кызылординской области (2008-2013); аким Кызылорды (2013-2021); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), «Парасат» (2016).

