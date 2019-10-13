13 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





(1915-1994) родился- казахский режиссёр, педагог, народный артист Казахстана, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая (ныне Казахский национальный педагогический университет им. Абая), Государственный институт театрального искусства.

В 1939-1944 годы и в 1948-1951 годы - режиссёр-постановщик в Казахском драматическом театре, на сцене которого поставил по сценариям М.Ауэзова и Л.Соболева спектакли «Абай», Ш.Хусаинова «Марабай», М.Ауэзова «Сын сағатта» и «Еңлік-Кебек», С.Муканова «Жеңіс жыры», Г.Мустафина «Миллионер», А.П.Штейна «Суд чести» и др. Позднее был художественным руководителем и режиссёром-постановщиком в Детско-юношеском театре, в Карагандинском, Атырауском и Жамбылском драматических театрах. Наряду с режиссурой и постановкой в некоторых спектаклях играл главные роли. Писал литературно-критические, исследовательские статьи, посвящённые проблемам сценического искусства. Занимался переводами произведений Г.Ибсена, А.Островского, А.Чехова, А.Ф.Софронова и М.Горького на казахский язык. Много внимания уделял педагогической деятельности, так в 1939-1944 годы преподавал в Алматинском театральном училище и в Алматинском институте Искусства (ныне Алматинский театрально-художественный институт), в 1955-1963 годы - заведующий кафедрой, с 1975 года профессор.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов» и медалями.





назад(1938-1996) родился БЕЙСЕУОВ Асет Копбайулы - композитор, народный артист Казахстана, заслуженный культурный деятель Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Алматинскую консерваторию.

Трудовая деятельность: в 1961-1964 годы преподавал в музыкальной школе, в 1964 году - в Доме культуры г.Текели Алматинской области, в 1966 году - в Иссыкской музыкальной школе (Алматинская область). В 1967-1968 годы - художественный руководитель Узынагашского Дома культуры. В 1969 году работал в ансамбле песни и танца «Гүлдер», в 1974-1980 годы возглавлял музыкальный отдел в Театре кукол.

Творчество композитора посвящено в основном развитию песенного жанра. Первая песня - «Алмалы Алматым». Широкой популярностью пользуются песни «Сандуғаш», «Сырласу вальсі», «Жұлдызым», «Айнашым», «Мұңайма», «Шақырады көктем», «Жайықтан қайтқан тырналар», «Маралдым» и др. Написал музыку на спектакли («Кімнің тойы» Ш.Кумарова, «Қыз жиырмаға келгенде» С.Балгабаева, «Аса құрметті Икс» А.Тауасарова), на кинофильмы («Көртышқан мен қоян»), на телефильмы («Құрбақа мен Еңлікгүл», «Алдар көсе», «Жаздың соңғы күні». Издан сборник песен «Гүлдер», «Шақырады көктем», «Армандастар».





назад (1959) родился- директор Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор (1981).

Трудовая деятельность: экономист Таласского РСХУ, главный экономист овцесовхоза «Майтюбе» (1981-1983); аспирант КазНИИ экономики и организации АПК (1984-1985); младший, старший научный сотрудник КазНИТИ овцеводства (1986-1988); старший научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора КазНИИ ЭиО АПК (1989-1993); главный ученый секретарь президиума КазАСХН (1994); генеральный директор НПО «Шымкент» (1995); первый заместитель заведующего отделом экономической политики администрации Президента Республики Казахстан (1995-1996); генеральный директор Национального академического центра аграрных исследований Республики Казахстан (1996-2003); вице-президент Академии наук Казахстана по аграрным наукам (1997-1999); академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук Академии наук Казахстана (1998-2003); директор Института исследования интеграционных связей тюркоязычных стран МКТУ (2005-2007); начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (2007-2014); председатель правления АО «КазАгроИнновация» (2014).

На занимаемой должности - с 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями.





назад (1963) родился- аким города Алматы.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988); ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1988-1992); президент туристско-коммерческой фирмы «Маруе» (1992-1993); генеральный директор АО «Казмет» (1993-1997); главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К» (1997-1998); заместитель акима Жамбылской области (1998-1999); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999); председатель правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» (1999-2001); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2004); председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2004-2007); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008); аким Павлодарской области (2008-2012); министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (01.2012-09.2012); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2012-2013); первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2016); Премьер-Министр Республики Казахстан (2016-2019); Государственный секретарь Республики Казахстан (2019-24.03.2019); руководитель администрации Президента Республики Казахстан (03.2019-06.2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентiне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).





назад (1965) родился- первый заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Окончил Московский государственный университет и школу подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности МГИМО.

Трудовая деятельность: председатель правления ТОО «КазАстыкТранс», сотрудник в системе управления делами Президента Республики Казахстан; президент АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау» (с 2014 года); исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации.

На занимаемой должности - с января 2017 года.





назад (1974) родился- председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства (1996); Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева, юрист (1999).

Трудовая деятельность: директор производственного предприятия «Перизат и К» (1996-1997); государственный следственный комитет Республики Казахстан, военная служба на офицерских должностях (04.1997-12.1997); военная служба на офицерских должностях в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан (1997-1998); директор ТОО «Олжа ЛТД» (1999-2001); региональный менеджер ТОО «Ай Си ЭС» (2001-2005); начальник таможенного поста «Ауежай-Караганда» департамента таможенного контроля по Карагандинской области (01.2006-12.2006); заместитель начальника управления транспортного контроля по г.Астана Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (01.2007-02.2007); заместитель начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК (2007-2008); начальник управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан (03.2008-06.2008); руководитель инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2014); руководитель департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017); заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК (2017); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2018); председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.





44 года назад (1975) родился- генеральный директор телеканала Atameken Business Channel.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, врач; факультет правоведения Казахской национальной юридической академии; получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей школы коммерции (HEC, Paris).

Трудовая деятельность: юрист, начальник юридического отдела АО «Агентство «Хабар» (2001-2006); первый заместитель председателя правления, член правления АО «Агентство «Хабар» (2006-2012); генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Казмедиа Орталыгы» (2012-2014); генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал» (2014-2016); заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» (2016-2017); председатель Наблюдательного совета Atameken Business Channel (2017-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.





43 года назад (1976) родился- аким города Кызылорда.

Родился в Кызыл-Ординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-менеджер (1997); Казахский гуманитарный юридический университет, юрист (2003).

Трудовая деятельность: эксперт ТОО «Казахойл-коммерция», заместитель директора ТОО «Булак»(1997-1998); директор ТОО «Стандарт ОйлБейс», директор ТОО «СтандартОйлТрейдинг», заместитель директора «СтандартГаз» (1999-2002); директор Кызылординского филиала АО «Шымкенторгсинтез» (2002); генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис»(2002-2004); директор ТОО «Торговый дом «ПетроКазахстан» (2002-2004); заместитель, первый заместитель акима г.Кызылорда (2005-2007); руководитель аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); аким Шиелийского района Кызылординской области (2008-2013).

На занимаемой должности - с февраля 2013 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).





41 год назад (1978) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Университет «Кайнар» (1999); Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, юрист; Академический инновационный университет (2012).

Трудовая деятельность: проректор по студенческим вопросам Южно-Казахстанского государственного университета, президент клуба молодых юристов «Зангер», лидер молодежного крыла партии «Отан» вузов и сузов Южно-Казахстанской области, лидер молодежного крыла РГД «За правовой Казахстан» по Южно-Казахстанской области (2003-2004); оперуполномоченный, начальник отдела Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007); менеджер, главный менеджер, директор департамента правового обеспечения, член правления АО «НК «СПК «Оңтүстік» (2007-2010); начальник управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области (2010-2011); заместитель генерального директора «Региональный инвестиционный центр «Максимум» (2011-2012); директор ТОО «Центр обслуживания предпринимателей ЮКО» (2012-2013); директора палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области (2013-2014); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2014-2017); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2017-2018); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «За отличную службу в обеспечении правопорядка» (2007).