13 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».







59 лет назад (1959) родился САТЫБАЛДИН Азимхан Абилкаирович - директор Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор (1981). Трудовая деятельность: экономист Таласского РСХУ, главный экономист овцесовхоза «Майтюбе» (1981-1983); аспирант КазНИИ экономики и организации АПК (1984-1985); младший, старший научный сотрудник КазНИТИ овцеводства (1986-1988); старший научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора КазНИИ ЭиО АПК (1989-1993); главный ученый секретарь президиума КазАСХН (1994); генеральный директор НПО «Шымкент» (1995); первый заместитель заведующего отделом экономической политики администрации Президента Республики Казахстан (1995-1996); генеральный директор Национального академического центра аграрных исследований Республики Казахстан (1996-2003); вице-президент Академии наук Казахстана по аграрным наукам (1997-1999); академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук Академии наук Казахстана (1998-2003); директор Института исследования интеграционных связей тюркоязычных стран МКТУ (2005-2007); начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (2007-2014); председатель правления АО «КазАгроИнновация» (2014).

На занимаемой должности - с 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями.

55 лет назад (1963) родился САГИНТАЕВ Бакытжан Абдирович - Премьер-Министр Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988); ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1988-1992); президент туристско-коммерческой фирмы «Маруе» (1992-1993); генеральный директор АО «Казмет» (1993-1997); главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К» (1997-1998); заместитель акима Жамбылской области (1998-1999); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999); председатель правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» (1999-2001); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2004); председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2004-2007); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008); аким Павлодарской области (2008-2012); министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (01.2012-09.2012); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2012-2013); первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентiне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

53 года назад (1965) родился ДЖУМАБАЕВ Канат Несипбаевич - исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации.

Окончил Московский государственный университет и школу подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности МГИМО. Ранее работал председателем правления ТОО «КазАстыкТранс», в системе управления делами Президента Республики Казахстан, с 2014 года был президентом АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау». На занимаемой должности - с января 2017 года.

49 лет назад (1969) родился АБУЛГАЗИН Данияр Рустэмович - генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Республики Казахстан. Родился в г.Алма-Ата. Окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности им. Ф.Э. Дзержинского, военный инженер радиосвязи (1991); Казахский национальный технический университет, экономист (2003). Трудовая деятельность: младший оперуполномоченный 1-го управления Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1991-1992); заместитель генерального директора компании «ФМС Лтд» (1992-1994); председатель правления АО «Первый казахстанский добровольный пенсионный фонд» (1994-1995); главный специалист, начальник управления Министерства финансов Республики Казахстан (1995-1996); заместитель начальника казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (1996-1997); директор бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1997-1998); вице-министр финансов Республики Казахстан (1998-2000); исполняющий обязанности директора департамента государственного имущества и приватизации, председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (1999-2000); вице-президент - руководитель аппарата ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (2000-2002); заместитель генерального директора ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (2002-2003); управляющий директор по долям в СП АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2004-2006); управляющий директор по экономике и финансам АО «Национальная компания «КазМунайГаз», член Совета директоров; председатель Комитета партнерства ТОО «Кылыш» (02.2006-06.2006); советник президента АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2006-2007); управляющий директор по корпоративному развитию АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (07.2007-10.2007); генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа» (с 10.2007); советник председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2008); исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская федерация бокса» (2009-2010); управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2010); управляющий директор по вопросам управления нефтегазовыми и горнопромышленными активами АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2012); председатель наблюдательного совета ТОО «ТЭК» (2012-2014); председатель Комитета нефтяной промышленности президиума НПП «Атамекен», вице-президент ОЮЛ «Казахстанская федерация бокса»; генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (2015-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет»; четырьмя медалями.

44 года назад (1974) родился АХМЕТОВ Азамат Куатулы - председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства (1996); Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева, юрист (1999).

Трудовая деятельность: директор производственного предприятия «Перизат и К» (1996-1997); государственный следственный комитет Республики Казахстан, военная служба на офицерских должностях (04.1997-12.1997); военная служба на офицерских должностях в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан (1997-1998); директор ТОО «Олжа ЛТД» (1999-2001); региональный менеджер ТОО «Ай Си ЭС» (2001-2005); начальник таможенного поста «Ауежай-Караганда» департамента таможенного контроля по Карагандинской области (01.2006-12.2006); заместитель начальника управления транспортного контроля по г.Астана Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (01.2007-02.2007); заместитель начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК (2007-2008); начальник управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан (03.2008-06.2008); руководитель инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2014); руководитель департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017); заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК (2017); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

43 года назад (1975) родился САХАРИЯНОВ Канат Акылбаевич - генеральный директор телеканала Atameken Business Channel. Родился в г.Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, врач; факультет правоведения Казахской национальной юридической академии; получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей школы коммерции (HEC, Paris).

Трудовая деятельность: юрист, начальник юридического отдела АО «Агентство «Хабар» (2001-2006); первый заместитель председателя правления, член правления АО «Агентство «Хабар» (2006-2012); генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Казмедиа Орталыгы» (2012-2014); генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал» (2014-2016); заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» (2016-2017); председатель Наблюдательного совета Atameken Business Channel (2017-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

42 года назад (1976) родился НАЛИБАЕВ Нурлыбек Машбекович - аким г.Кызылорда.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-менеджер (1997); Казахский гуманитарный юридический университет, юрист (2003).

Трудовая деятельность: эксперт ТОО «Казахойл-коммерция», заместитель директора ТОО «Булак»(1997-1998); директор ТОО «Стандарт ОйлБейс», директор ТОО «СтандартОйлТрейдинг», заместитель директора «СтандартГаз» (1999-2002); директор Кызылординского филиала АО «Шымкенторгсинтез» (2002); генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис»(2002-2004); директор ТОО «Торговый дом «ПетроКазахстан» (2002-2004); заместитель, первый заместитель акима г.Кызылорда (2005-2007); руководитель аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); аким Шиелийского района Кызылординской области (2008-2013).

На занимаемой должности - с февраля 2013 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

40 лет назад (1978) родился АЛЬТАЕВ Нуржан Бауыржанович - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Университет «Кайнар» (1999); Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, юрист; Академический инновационный университет (2012).

Трудовая деятельность: проректор по студенческим вопросам Южно-Казахстанского государственного университета, президент клуба молодых юристов «Зангер», лидер молодежного крыла партии «Отан» вузов и сузов Южно-Казахстанской области, лидер молодежного крыла РГД «За правовой Казахстан» по Южно-Казахстанской области (2003-2004); оперуполномоченный, начальник отдела Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007); менеджер, главный менеджер, директор департамента правового обеспечения, член правления АО «НК «СПК «Оңтүстік» (2007-2010); начальник управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области (2010-2011); заместитель генерального директора «Региональный инвестиционный центр «Максимум» (2011-2012); директор ТОО «Центр обслуживания предпринимателей ЮКО» (2012-2013); директора палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области (2013-2014); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2014-2017); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2017-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.

Награжден медалями «20 лет независимости» (2011), «За отличную службу в обеспечении правопорядка» (2007).