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13 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

13 Октября 2019 07:00
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13 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Всемирный день борьбы с тромбозом

Был создан в 2014 году Международным обществом по проблемам тромбоза и гемостаза. Его основная задача - распространить информацию об этой проблеме, в том числе о ее причинах, факторах риска, признаках и симптомах, профилактике и лечении.

Отмечается 13 октября, так как в этот день родился немецкий ученый Рудольф Вирхов, пионер патофизиологии тромбоза.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Был провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году. Ранее он был известен как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

Праздник впервые отмечали в разных странах мира в 1990 году. Международный день по уменьшению опасности бедствий стал одним из важных инструментов, что содействуют формированию культуры уменьшения опасности бедствий. Такой день призван повысить готовность всех стран к возможным бедствиям природного или техногенного характера.

СОБЫТИЯ

В 1929 году состоялся первый выход в эфир Северо-Казахстанского радиовещания. Сегодня программы областного радио через спутниковую связь компании «Казахстанские телекоммуникации» (КАТЕЛКО) принимают во всех районах области, а также в приграничных районах соседних областей России.

В 1950 году решением Костанайского облисполкома образован рабочий поселок Аркалык в составе Амангельдинского района Кустанайской области. 27 октября 1956 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР населенный пункт Аркалык получил официальный статус рабочего поселка и стал объектом Всесоюзной комсомольской ударной стройки (первыми фундамент будущего города заложили посланцы комсомола из Риги). Зарождение города Аркалык связано с освоением богатых залежей бокситовых месторождений. 30 июня 1965 года Аркалык обрел статус города районного подчинения с общей площадью 174 га, численностью населения в 15 100 человек. На сегодня общая площадь составляет - 1558 тыс.га. 23 ноября 1970 года Аркалык стал административным центром созданной Тургайской области. С этого периода начинается бурное строительство Аркалыка.

В 1995 году в Казахстане была создана диабетическая ассоциация, которая уже в 1996 году вошла в состав международной Федерации диабета, насчитывающей свыше 176 стран.

В 1999 году был образован Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, основными задачами которого являются государственное регулирование в области использования атомной энергии; государственный надзор за обеспечением ядерной и радиационной безопасности на территории Республики Казахстан, контроль противоаварийного планирования на объектах использования атомной энергии, а также надзор за обеспечением физической защиты ядерных материалов и установок.

В 2010 году на 26-й конференции директоров монетных дворов в австралийском городе Канберра в ходе специального конкурса казахстанской монете «Тигр» были присуждены призовые места в двух номинациях: «Самая красивая монета» и «Самая технологически успешно выполненная монета». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, диаметр - 38,61 мм, с двумя вставками из бриллиантов диаметром до одного миллиметра каждый.

В 2015 году в Таразе состоялось открытие исторического памятника республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз». На 20 гектарах территории парка «Древний Тараз» разместились входная арка, смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, этнографический музей, стела «Таразсаздары», а также сквер «Мынбулак». Общая стоимость строительства комплекса - 2,5 млрд. тенге.

В 2016 году в столице Арабской Республики Египет состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту, писателю и просветителю Абаю.

Бюст был установлен в одном из красивейших центральных парков Каира - парке «Свободы и дружбы» на средства египетского мецената, члена Ассоциации казахстанско-египетской дружбы доктора Хусейна Аль-Шафии, а автором памятника является известный египетский скульптор Усама Аль-Серуи, произведения которого установлены не только в Каире, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ташкенте.

В 2017 году в Астане Международное информационное агентство «Казинформ» подписало меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих исследовательских фирм и издательством ежегодных экономических ресурсов в национальной экономике не только Казахстана, но и в других 35 зарубежных странах - The Business Year (TBY).

Международное информационное агентство «Казинформ» и международное издательство и исследовательская компания The Business Year (TBY) договорились поддерживать общую деятельность, обмениваться контентом, готовить совместные проекты и мероприятия.

В 2018 году казахстанец Диас Бахраддин завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле на каноэ-одиночке. В напряженной борьбе Диасу удалось финишировать первым с результатом 1:54.66.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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