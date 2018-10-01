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13 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

13 Октября 2018 07:00 115
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13 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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13 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День астрономии

Идея отмечать День астрономии принадлежит Дугу Бергеру, президенту Астрономической ассоциации Северной Калифорнии. Впервые он озвучил ее в 1973 году, предложив по случаю праздника устанавливать в наиболее оживленных районах городов телескопы, в которые прохожие смогут наблюдать за небом. Постепенно праздник распространился в США, а затем и в другие страны мира. Его девизом стали слова «Несем астрономию людям» (Bringing astronomy to the people).
Изначально День астрономии отмечали раз в год в ближайшую к первой четверти Луны субботу, приходящуюся на период с середины апреля до середины мая. В 2007 году был добавлен второй День астрономии, осенний. Он выпадает в период с середины сентября по середину октября, но день остается тем же - ближайшая к первой четверти Луны суббота.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в Казахстане создана диабетическая ассоциация, которая уже в 1996 году вошла в состав международной Федерации диабета, насчитывающей свыше 176 стран.

В 1999 году образован Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, основными задачами которого являются государственное регулирование в области использования атомной энергии; государственный надзор за обеспечением ядерной и радиационной безопасности на территории Республики Казахстан, контроль противоаварийного планирования на объектах использования атомной энергии, а также надзор за обеспечением физической защиты ядерных материалов и установок.

В 2010 году по итогам ежегодного опроса, который проводит Международная ассоциация лыжного спорта, новый казахстанский комплекс лыжных трамплинов, где прошел Континентальный кубок, назван лучшим трамплином мира 2010 года.

В 2010 году на 26-й конференции директоров монетных дворов в австралийском городе Канберра в ходе специального конкурса казахстанской монете «Тигр» были присуждены призовые места в двух номинациях: «Самая красивая монета» и «Самая технологически успешно выполненная монета». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, диаметр - 38,61 мм, с двумя вставками из бриллиантов диаметром до одного миллиметра каждый.

2013 год. Казахстан с первым официальным визитом посетила делегация малазийских парламентариев во главе с президентом Сената Парламента Малайзии Тан Сри Абу Захар бин Дато Ника Ужангом.
В переговорах обсуждены актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества Казахстана и Малайзии, а также взаимодействия двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

В 2015 году в Национальном музее РК открылась выставка «Ювелирное искусство», посвященная 550-летию Казахского ханства.
Антикварные ювелирные изделия, представленные на выставке, - это часть коллекции музея «Әдемі-ай». Все украшения тесно связаны с историей казахского народа и «отражают развитие национальной культуры, истоки, которой уходят в глубь веков».

В 2015 году на прошедшем в Самаре Малом курултае казахов России первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Талгат Мамашев зачитал Указ Президента Н.Назарбаева о награждении юбилейной медалью «20 лет Конституции РК» Токтарбая Дусенбаева - президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России (г.Самара) и Ерназара Нуриева - руководителя Московского общества казахской культуры «Мурагер».

В 2015 году в Таразе состоялось открытие исторического памятника республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз». На 20 гектарах территории парка «Древний Тараз» разместились входная арка, смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, этнографический музей, стела «Таразсаздары», а также сквер «Мынбулак». Общая стоимость строительства комплекса - 2,5 млрд. тенге.

В 2016 году в столице Арабской Республики Египет состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту, писателю и просветителю Абаю Кунанбайулы. Бюст установлен в одном из красивейших центральных парков Каира - парке «Свободы и дружбы». Бюст был установлен при поддержке посольства Казахстана в Каире на средства египетского мецената, члена Ассоциации казахстанско-египетской дружбы доктора Хусейна Аль-Шафии, а автором памятника является известный египетский скульптор Усама Аль-Серуи, произведения которого установлены не только в Каире, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ташкенте.

В 2017 году в Астане Международное информационное агентство «Казинформ» подписало меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих исследовательских фирм и издательством ежегодных экономических ресурсов в национальной экономике не только Казахстана, но и в других 35 зарубежных странах - The Business Year (TBY).
Международное информационное агентство «Казинформ» и международное издательство и исследовательская компания The Business Year (TBY) договорились поддерживать общую деятельность, обмениваться контентом, готовить совместные проекты и мероприятия.

В 2017 году в столице Индии Нью-Дели прошел Кубок Азии по велоспорту на треке. Победу в одной из сложнейших гонок - омниуме, включающей в себя 4 вида дисциплин: скретч, темпо, элиминатор и гонку по очкам - принес 20-летний Асылхан Турар, закончивший гонку со значительным преимуществом в 14 очков, оставив позади Лэмби Эштона из США и Ляна Гуо из Китая.

В 2017 году Министерством труда и социальной защиты населения РК была запущена Карта показателей социального страхования. 

Цель создания «Карты показателей социального страхования» - информирование общественности об основных показателях системы обязательного социального страхования, повышение осведомленности граждан о правах и возможностях по дополнительной социальной поддержке работающего населения.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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