13 общественных советов будут созданы в квазигосударственном секторе
«Дополнительно из государственного бюджета на эти цели средства выделяться не будут. Деятельность всех 13 общественных советов, которые будут создаваться в квазигосударственном секторе, будут финансироваться за счет внутренних резервов самих субъектов квазигосударственного сектора», - сообщил Болат Тлепов в ходе брифинга в СЦК.
Вице-министр также назвал, в каких организациях будут создаваться общественные советы.
«У меня есть перечень - это 13 субъектов квазигосударственного сектора, начиная с ФНБ «Самрук-Казына», холдинг «Байтерек», холдинг «Зерде», «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Национальные информационные технологии», компания «Казахстан инжиниринг», компания «Қазақстан ғарыш сапары», «Казгеология», НК «QazExpoCongres», НК «КазАвтоЖол», «Kazakh Invest», «Kazakh export», «Kazakh Tourism», - проинформировал Болат Тлепов.