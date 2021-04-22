13 общественных советов будут созданы в квазигосударственном секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 общественных советов будут созданы в субъектах квазигосударственного сектора. О том, из каких источников будет финансироваться деятельность общественных советов, рассказал вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дополнительно из государственного бюджета на эти цели средства выделяться не будут. Деятельность всех 13 общественных советов, которые будут создаваться в квазигосударственном секторе, будут финансироваться за счет внутренних резервов самих субъектов квазигосударственного сектора», - сообщил Болат Тлепов в ходе брифинга в СЦК.

Вице-министр также назвал, в каких организациях будут создаваться общественные советы.

«У меня есть перечень - это 13 субъектов квазигосударственного сектора, начиная с ФНБ «Самрук-Казына», холдинг «Байтерек», холдинг «Зерде», «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Национальные информационные технологии», компания «Казахстан инжиниринг», компания «Қазақстан ғарыш сапары», «Казгеология», НК «QazExpoCongres», НК «КазАвтоЖол», «Kazakh Invest», «Kazakh export», «Kazakh Tourism», - проинформировал Болат Тлепов.







