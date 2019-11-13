13 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1954) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в г. Талдыкоргане. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер, автоматизация металлургического производства (1977).

Трудовая деятельность: рабочий Алма-Атинского комбината нерудных материалов (1971); инженер, старший инженер центральной лаборатории автоматизации и механизации Карагандинского металлургического комбината города Темиртау (1977-1980); инструктор парткома Карагандинского металлургического комбината города Темиртау (1980-1982); инструктор промышленно-транспортного отдела Темиртауского горкома партии (1982-1983); инструктор, заместитель заведующего отделом промышленности Карагандинского обкома партии (1983-1988); второй, первый секретарь Темиртауского горкома партии (1988-1991); директор представительства совместного советско-швейцарского предприятия СП «ТСК Стил» (1991-1993); заместитель генерального директора Карметкомбината - директор представительства (1993-1995); советник бюро АО «Испат-Кармет» в городе Алматы (1995-1996); заместитель директора ТОО «Хлеб ЛТД» (1996-1998); президент ТОО «Компания «Базарстан» (1998-1999); помощник акима Карагандинской области (1999-2002); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2002-2007); заместитель акима Карагандинской области (2007-2009); первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала НДП «Нур Отан» (2009-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009), медалями, почетной грамотой Республики Казахстан (2004).





назад (1957) родился- вице-президент Международной федерации тенниса.

Родился в г. Атырау. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981).

Трудовая деятельность: преподаватель Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1982); старший инспектор Алма-Атинского горторга (1982-1983); заместитель директора, директор гастронома «Юбилейный» города Алма-Ата (1983-1985); директор Ауэзовского райпищеторга г. Алма-Ата (1985-1986); заместитель председателя Ауэзовского райисполкома г. Алма-Ата (1986-1990); начальник отдела, управления ГКЭС, МВЭС РК (1990-1992); генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии (1992-1993); заместитель министра внешнеэкономических связей РК (1993-1994); первый заместитель министра промышленности и торговли РК (1994-11995); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (1995-1996); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Швейцарии, постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в г. Женева (1996-1999); помощник Президента РК по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам (1999-2003); секретарь Совета безопасности РК (2003-2006); президент Федерации тенниса Республики Казахстан (с 2007 года); управляющий делами Президента РК (2006-2008); внештатный советник Президента РК (2008-2010); специальный представитель Президента РК по вопросам сотрудничества с Кыргызской Республикой (с 2010 года).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Достық» 2-й ст. (2014), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев» (2007), медалями.





назад (1960) родился- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1982); Карагандинский государственный университет (1993); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист (2005).

Трудовая деятельность: прораб строительно-монтажного участка воинской части (1983-1984); инструктор райкома, командир областного штаба студенческих строительных отрядов (1984-1991); руководитель ряда коммерческих структур (1991-2001); заместитель председателя областного объединения «Казагропромтехника» (1993-1995); начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог (2001-2004); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (2004-2005); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2006); заместитель акима Карагандинской области (02.2006-05.2006); первый заместитель акима Карагандинской области (2006); председатель правления СПК «Сары Арка» (2009-2010); вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2010-2011); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012); председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» (2014-2015); вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2015-2016); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.





назад (1973) родилась- вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила Саранское педагогическое училище (1992), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).

Трудовая деятельность: главный эксперт комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2008); главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012); заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (2012-2016); председатель комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.