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    13 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    13 Ноября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день доброты

    Дата была выбрана в 1998 году. Вопрос об учреждении такого праздника был поднят на первой конференции в Токио, организованной Движением доброты международного значения. Уникальная особенность этого мероприятия заключается в том, что оно состоялось при участии представителей множества стран: Сингапура, Японии, США, Канады, Великобритании, Таиланда, Австралии. Несколько позже ряды World Kindness Movement пополнились волонтерами из других государств.

    Цель Всемирного дня доброты - способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Очень важно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность.

    Международный день слепых

    13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для Международного дня слепых, главная цель которого - привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

    СОБЫТИЯ

    В 1970 году в прокат вышел художественный фильм «Кыз Жибек», удостоенный Государственной премии КазССР, также как и автор сценария Габит Мусрепов, исполнители главных ролей Аcанали Ашимов, Куман Тастанбеков и Меруерт Утекешева. В 1972 году на V Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси фильм был награжден дипломом и премией за лучшее художественное оформление.

    Поэтическая народная легенда «Кыз Жибек», послужившая основой фильма, повествует о далеком прошлом казахского народа - эпохе XVI-XVII веков, когда казахская земля страдала от междоусобных войн и ханских распрей. В истории о трагической любви представителей двух враждующих племен отражены многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния, стремление к объединению.

    В 1997 году состоялось официальное открытие Музея Национального банка РК. Первым посетителем музея стал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в этот день оставил памятную запись в Книге почетных гостей музея.

    В фонде Музея Национального банка РК имеется более 5 тысяч экспонатов, среди которых макет так называемого «Золотого человека» - одежда воина-тиграхауда, выполненная из золотых пластин тонкой работы, найденная при раскопках близ Алматы. Макет изготовлен казахстанским художником-реставратором Крымом Алтынбековым.

    В 2012 году с целью формирования в Республике Казахстан новых производств химической продукции на основе высокоэффективных технологий на территории Шуского района Жамбылской области была создана Специальная экономическая зона «Химический парк «Тараз». Территория СЭЗ составляет 505 гектаров и является неотъемлемой частью территории РК.

    В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла в Совет по правам человека (СПЧ) 18 новых членов, при голосовании Астана впервые получила представительство в этом органе правозащитной системы ООН.

    По итогам состоявшегося голосования в состав Совета вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Габон, Германия, Ирландия, Казахстан, Кения, Кот-д'Ивуар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Республика Корея, США, Сьерра-Леоне, Черногория, Эстония, Эфиопия и Япония.

    В 2013 году в Таразе открыли памятную стелу, посвященную вводу национальной валюты в Казахстане.

    На постаменте символическое изображение тенге в виде буквы «Т». Над ним возвышается монета из нержавеющей стали, без указания достоинства, диаметром 120 сантиметров. Вес монеты - около полутонны. На ее реверсе написано, что 15 ноября 1993 года Указом Главы государства на территории Казахстана введена национальная валюта. На постаменте надпись, что именно из Тараза тенге был отправлен в другие города республики.

    В 2013 году в обращение была выпущена памятная серебряная монета «Каспийский тюлень» из серии «Фауна и флора Казахстана» номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 24 грамма, овал 38,6х28,81 мм, качество изготовления - «proof», тираж – 5 тысяч штук.

    В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную серебряную монету «Родина яблок» из серии «Достояние республики» с позолотой номиналом 500 тенге.

    Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения на поверхность позолоты, масса - 31,1 гр., диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 7 тыс. штук, боковая поверхность (гурт) рифленая.

    В 2015 году в Нью-Йорке издательством «Metropolitan Classics» были переведены на английский язык и изданы избранные стихи выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева и знаменитая повесть «Меня зовут Кожа» талантливого прозаика Бердибека Сокпакбаева. Теперь книги классиков казахской литературы стали доступны более широкому кругу читателей.

    В 2017 году в Жезказгане установили памятник полководцу и акыну Кетбуге - современнику Чингисхана. В истории он остался знаменитым полководцем и великим домбристом. Ему принадлежит кюй «Ақсақ құлан», рассказывающий о смерти старшего сына Чингисхана Джучи. Памятник представляет собой конную бронзовую скульптуру на гранитном постаменте. Общая высота памятника - 10,5 метра. Автором скульптуры является Аскар Нартов.

    В 2019 году в Нур-Султане прошла выставка «Тенге - символ независимости», на которой были представлены архивные материалы о работе Государственной сберегательной кассы 1923-1937 годов, о введении национальной валюты в действие, разработке дизайна первых банкнот, монет, и том, как менялся сам тенге за прошедшие 26 лет.

    Цель выставки - на основе хранящихся архивных документов познакомить гостей и жителей столицы с историей и этапами развития казахстанского института банков, воспитание патриотизма посредством изучения истории возникновения тенге, как одного из символов независимого Казахстана.

    В 2020 году глава «Казинформ» передал спецнаграду «Үркер-2020» порталу в Монголии «KazNews» и российскому агентству «ТАСС».

    «Основное развитие международного информационного агентства «Казинформ», имеющее вековую историю, началось с обретения нашей страной независимости. Тогда мы стали международным информационным агентством. Так что этот специальный приз мы будем вручать нашим зарубежным партнерам. Статуэтку «Уркер» и сертификаты мы решили передать российскому информационному агентству ТАСС, которое уже 100 лет является партнером», - отметил председатель правления АО «Казинформ» Аскар Умаров на церемонии награждения. Миллион тенге от имени МИА «Казинформ» получил портал из Монголии на казахском языке KazNews.

    В 2020 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие зала «Древнетюркская цивилизация», экспозиция которого состоит из трех частей. Первая посвящена письменной культуре тюрков. Древнетюркские рунические надписи на каменных изваяниях достоверно и подробно описывают исторические события, произошедшие в Средней Азии, Сибири, Монголии и Казахстане. Следующая экспозиция посвящена каменным скульптурам, основным составляющим культурно-обрядовых комплексов древних тюрков. В третьей части экспозиции зала собраны конно-упряжные и оружейные изделия и показатели материальной культуры, выявленные на памятниках средневековой тюркской эпохи.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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