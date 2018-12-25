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13 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 млрд тенге задолжали казахстанцы за коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека.
«По состоянию на 1 декабря 2018 года (дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги) составляет 12 995 млн тенге, или снижена на 137 млн тенге», - проинформировал он, выступая на заседании Правительства РК.
При этом, наибольшая задолженность сохраняется в Шымкенте (2 618 млн тенге), Астане (2 455 млн тенге) и Алматы (1 718 млн тенге), Мангистауской (1 581 млн тенге) и Карагандинской областях (852 млн тенге).
«Считаем необходимым акиматам усилить контроль за работой по снижению дебиторской и не допустить роста текущей задолженности», - отметил Женис Касымбек.
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