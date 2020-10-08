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    13 млн тенге расхищены при строительстве водопроводных сетей в Актюбинской области

    8 Октября 2020, 16:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе выявили хищение бюджетных средств при реализации государственной программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Департаментом экономических расследований по Актюбинской области в рамках проведения оперативно профилактических мероприятий «Казына» выявлен факт хищения бюджетных денежных средств. В договоре о государственных закупках на строительно-монтажные работы водопроводных сетей в сельском округе Мугалжарского района была заявлена общая сумма 163 млн тенге в рамках реализации государственной программы «Развитие регионов». Однако заявленные работы выполнены не в полном объеме и, по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный государству, составляет 13 млн тенге.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Минфин РК
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