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    13 млн тенге отдала мошенникам 90-летняя павлодарка

    5 Июня 2023, 15:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества расследуют полицейские Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 июня днем на городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и сбила человека. Он уточнил, что сейчас она находится в больнице с различными травмами, а для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности, нужно передать денежные средства некоему Руслану.

    Спустя некоторое время, на домашний телефон пенсионерки позвонила девушка и взволнованным голосом сообщила, что попала в ДТП и ей срочно нужны 20 млн тенге. Огорошенная подобными звонками, пенсионерка подумала, что это действительно звонила ее дочь, так как голос был схож.

    «Пенсионерка собрала все свои накопления и пенсию – 13 млн тенге. Вскоре в дверь позвонили, зашел неизвестный мужчина, и, пересчитав деньги, забрал их. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности и места нахождения неизвестных лиц. Ориентирован личный состав Павлодарской области», – сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

    С начала года по аналогичной схеме на «удочку» мошенников попались девять павлодарцев, отдавших злоумышленникам в общей сложности 25 млн тенге. По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 190 УК Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Борьба с преступностью Происшествия Мошенничество
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