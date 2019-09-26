13-метровая фигура Аулие-ата - Карахана украсит окрестности Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе готовятся к празднованию 80-летия Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках подготовки ведется строительство комплекса «Шахристан», который вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз» должен стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром.

Как рассказали в пресс-службе акима города Тараза, благоустраивается и сакральный объект Тектурмас, расположенный на восточной окраине областного центра близ реки Талас и являющийся популярным местом посещения туристов и паломников. Здесь находятся древние захоронения, которые датируются рубежом нашей эры, к эпохе процветания зороастризма, и это захоронение в Жамбылской области является одним из крупнейших зороастрийских кладбищ на территории Центральной Азии. В окрестностях Тектурмаса обнаружены и захоронения зороастрийцев, первых христиан-несторианцев, и древние мусульманские могилы.

«Проект «Тектурмас» реализуется в два этапа, - пояснила руководитель пресс-службы акима города Тараза Гульбахрам Дуйсекова. - На первом этапе запланированы строительство и установка памятника Аулие-ата. Сдача этого объекта планируется к 80-летию Жамбылской области».

Напомним, легендарный хан Карахан из династии Караханидов, прозванный «Аулие-ата», правил во времена расцвета средневекового Тараза XI-XII веков. К началу XIX века остатки города, сожженного в свое время Чингисханом и именовавшегося в то время уже Яны, оказались под властью Кокандского ханства. В 30-е годы XIX века люди стали селиться на территории города, близ находившейся здесь могилы хана Карахана - Аулие-ата, ища защиты и покровительства у святого, по имени которого в 1864 году и назвали город, возрожденный на руинах древнего Тараза.

В наше время расположенный в центре города мавзолей Карахана стал сакральным местом. Этот памятник средневековой архитектуры является частью культово-мемориального комплекса на территории средневекового городища.

На данный момент уже закладывается фундамент памятника, возводимого на вершине возвышенности Тектурмаса. Высота постамента - 8 метров, высота памятника - 13 метров. К строительным работам привлечено 80 рабочих, задействовано 8 единиц техники.

У подножия горы на входе будут расположены арки и смотровая площадка. К памятнику будет вести многометровая лестница с инсталляциями образов города Тараза от времен Карлукского каганата до арабской экспансии. По обе стороны моста над протекающей здесь рекой Талас устанавливаются скульптурные изображения двух 4-метровых львов.

«На втором этапе реализации проекта «Тектурмас» предстоит установка стены, изображающей Атлахскую и Аныракайскую битвы. В 2020 году будет построена подвесная дорога, соединяющая Тектурмас с историко-культурным комплексом «Шахристан», - уточнила Гульбахрам Дуйсекова.

В горакимате заверили, что памятник Аулие-ата - Карахану строится на средства спонсоров и меценатов, строительных компаний города, из фонда «Көне Тараз».