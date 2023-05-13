13 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1963) родился ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович - аким Актюбинской области.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1988).

Трудовая деятельность: рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (1980-1981); преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (1991-1998); аспирант института государства и права Академии наук РК (1991-1994); научный сотрудник института государства и права Академии наук РК (1994-1996); старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (1996-1997); декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (1997-1999); директор филиала Казахского государственного юридического университета (1999-2000); директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (2000-2001); заместитель акима Карагандинской области (2001-2006); председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (2006-2008); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана (2008-2017); аким Мангистауской области (2017-2019); председатель Федерации профсоюзов Казахстана (2019-2020); заместитель Премьер-Министра РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

Награжден орденом «Достык» II ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

56 летназад (1967) родился ТУЯКОВ Женис Шылбынович- заместитель акима области Жетісу.

Родился в Алматинской области. Окончил институт экономики и права, экономист; Алматинский государственный медицинский институт (АГМИ), врач.

Трудовая деятельность: коммерческие структуры г. Алматы, начальник коммерческого управления экономического департамента АО «КЕGOC», директор департамента экспортного контроля и лицензирования Министерства энергетики, индустрии и торговли; начальник управления экспортного контроля Министерства энергетики, индустрии и торговли; начальник управления ЗАО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», директор филиала АО «КЕGOC», президент ОАО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания», заместитель директора филиала «Алматинской МЭС» АО «КЕGOC», исполнительный директор, управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «КЕGOC»; заместитель начальника управления здравоохранения акимата Жамбылской области (2010-2011); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области (с 2011 года); и.о. заведующего отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК; заместитель акима Алматинской области (2017-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

53 года назад (1970) родился АДЫРБЕКОВ Дулат Темиргалиевич - начальник Военного института сухопутных войск Министерства обороны Республики Казахстан имени Сагадата Нурмагамбетова.

Родился в г. Алматы. Окончил Чимкентскую специализированную школу с военной профориентацией (1988); Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, командно-тактическая мотострелковых войск (1992); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир взвода специального назначения, заместитель командира роты, командир отдельной роты специального назначения, командир учебного батальона республиканской гвардии (1992-2003); начальник штаба - первый заместитель командира первого полка республиканской гвардии, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмовой бригады (2003-2008); командир столичной десантно-штурмовой бригады, командир казахстанской миротворческой бригады, начальник учебного центра сухопутных войск (2008-2013); начальник 40-й военной базы «Отар» - заместитель командующего войсками РгК «Юг» (2013-2015); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) начальник отдела боевой подготовки УКВ РгК «Запад» (2015-2016); заместитель главнокомандующего (по ВиСПР) - начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы УГК СВ ВС РК (2016-2018); командующий войсками Регионального командования «Астана» (2018-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени, юбилейными медалями и за выслугу лет.

46 лет назад (1977) родился САТКАНОВ Миржан Мунайдарович - аким города Уральска.

Родился в г. Уральске. Окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир), экономист (2000).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела финансов г. Уральска (2001); главный специалист департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2001-2002); начальник отдела департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2002-2004); заместитель начальника управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2004-2005); начальник отдела управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2005); заместитель директора департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2005-2006); заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» (2006-2010); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2010-2011); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей ЗКО» (2011-2012); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2012-2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (2013); руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО (2015-2017); руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» (2017-2018); заместитель акима ЗКО по вопросам предпринимательства (2018-2019); аким Бурлинского района Западно-Казахстанской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

44 годаназад (1979) родился НУРМУХАНОВ Бакыт Маратович - заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, правоведение.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета; консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003-2011); руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А») (2011-2013); офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству (2008-2017); заместитель Генерального секретаря секретариата по исследованиям и развитию Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (с 2017 года); руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (2017-2022); судья Конституционного суда РК (с 2023 года).

На занимаемой должности - с января 2023 года

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Үздік мемлекеттік қызметші».



