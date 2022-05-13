13 Мая 2022 08:00

13 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист (1981).

Трудовая деятельность: рабочий-строитель совхоза «Тогускен» Сарысуского района, Жамбылской области; корреспондент, заведующий отделом, заместитель ответственного секретаря Алматинской областной газеты «Жетысу» (1981-1991); заведующий сектором, редактор отдела республиканской газеты «Халық кенсесі» (1991-1996); заведующий отдела Парламента, член совета (1994-1996); заведующий отделом, политический обозреватель, руководитель Алматинского филиала «Егемен Қазақстан» (1996-2007); директор департамента по связям с общественностью АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2007-2008); представитель ТОО «Қазақ газеттері» в Жамбылской и Алматинской областях (2009-2010); заместитель акима Жамбылской области (2010-2012); директор Жамбылского областного филиала АО «РТРК «Казахстан», советник председателя правления (2012-2016); депутат Жамбылского областного маслихата (2016-2017); председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Жамбылской области» (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2001), обладатель гранта Президента Республики Казахстан (2005), присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2013).

назад (1963) родился- заместитель Премьер-Министра Республики Казахстана.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1988).

Трудовая деятельность: рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (1980-1981); преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (1991-1998); аспирант института государства и права Академии наук РК (1991-1994); научный сотрудник института государства и права Академии наук РК (1994-1996); старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (1996-1997); декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (1997-1999); директор филиала Казахского государственного юридического университета (1999-2000); директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (2000-2001); заместитель акима Карагандинской области (2001-2006); председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (2006-2008); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана (2008-2017); аким Мангистауской области (2017-2019); председатель Федерации профсоюзов Казахстана (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден орденом «Достык» II ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

назад (1967) родился- заместитель акима Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил институт экономики и права, экономист; Алматинский государственный медицинский институт (АГМИ), врач.

Трудовая деятельность: коммерческие структуры г. Алматы, начальник коммерческого управления экономического департамента АО «КЕGOC», директор департамента экспортного контроля и лицензирования Министерства энергетики, индустрии и торговли; начальник управления экспортного контроля Министерства энергетики, индустрии и торговли; начальник управления ЗАО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», директор филиала АО «КЕGOC», президент ОАО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания», заместитель директора филиала «Алматинской МЭС» АО «КЕGOC», исполнительный директор, управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «КЕGOC»; заместитель начальника управления здравоохранения акимата Жамбылской области (2010-2011); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области (с 2011 года); и.о. заведующего отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК.

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

назад (1970) родился- начальник Военного института сухопутных войск Министерства обороны Республики Казахстан имени Сагадата Нурмагамбетова.

Родился в г. Алматы. Окончил Чимкентскую специализированную школу с военной профориентацией (1988); Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, командно-тактическая мотострелковых войск (1992); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир взвода специального назначения, заместитель командира роты, командир отдельной роты специального назначения, командир учебного батальона республиканской гвардии (1992-2003); начальник штаба - первый заместитель командира первого полка республиканской гвардии, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмовой бригады (2003-2008); командир столичной десантно-штурмовой бригады, командир казахстанской миротворческой бригады, начальник учебного центра сухопутных войск (2008-2013); начальник 40-й военной базы «Отар» - заместитель командующего войсками РгК «Юг» (2013-2015); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) начальник отдела боевой подготовки УКВ РгК «Запад» (2015-2016); заместитель главнокомандующего (по ВиСПР) - начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы УГК СВ ВС РК (2016-2018); командующий войсками Регионального командования «Астана» (2018-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени, юбилейными медалями и за выслугу лет.

назад (1977) родился- аким города Уральска.

Родился в г. Уральске. Окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир), экономист (2000).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела финансов г. Уральска (2001); главный специалист департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2001-2002); начальник отдела департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2002-2004); заместитель начальника управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2004-2005); начальник отдела управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2005); заместитель директора департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2005-2006); заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» (2006-2010); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2010-2011); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей ЗКО» (2011-2012); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2012-2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (2013); руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО (2015-2017); руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» (2017-2018); заместитель акима ЗКО по вопросам предпринимательства (2018-2019); аким Бурлинского района Западно-Казахстанской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

назад (1979) родился- руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, правоведение.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета; консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003-2011); руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А») (2011-2013); офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству (2008-2017); заместитель Генерального секретаря секретариата по исследованиям и развитию Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (с 2017 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Үздік мемлекеттік қызметші».