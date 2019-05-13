13 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».



56 лет назад (1963) родился ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович - аким Мангистауской области.

Родился в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1988).

Трудовая деятельность: рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (1980-1981); преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (1991-1998); аспирант института государства и права Академии наук РК (1991-1994); научный сотрудник института государства и права Академии наук РК (1994-1996); старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (1996-1997); декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (1997-1999); директор филиала Казахского государственного юридического университета (1999-2000); директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (2000-2001); заместитель акима Карагандинской области (2001-2006); председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (2006-2008); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана (2008-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».



54 года назад (1965) родился АБДИРАЙЫМ Бакытжан Жарылкасынулы - председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист; аспирантуру Казахского государственного университета им. С.М. Кирова; Университет «Туран», финансово-экономический факультет.

Трудовая деятельность: юрисконсульт УПХ «Аксай» (1990-1992); советник главного государственного арбитра РК (03.1992-07.1992); государственный арбитр (1992-1993); судья Высшего арбитражного суда РК (1993-1995); судья Верховного суда РК (1995-2002); председатель Союза судей РК, член Высшего судебного совета РК (2001-2002); руководитель представительства Президента РК в Парламенте РК Администрации Президента РК (2002-2006); руководитель аппарата Сената Парламента РК (03.2006-11.2006); ректор Акмолинского университета технологии и бизнеса (2006-2007); председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (03.2007-10.2007); руководитель представительства Президента РК в Парламенте РК Администрации Президента РК (2007-2008); ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2008-2011); директор НИИ «Государственно-правовых исследований, разработки и экспертизы законопроектов Евразийского национального университета им Л.Н. Гумилева» (2011-2012); президент АО «Центр военно-стратегических исследований» при Министерстве обороны РК (2012-2013); заместитель министра обороны РК (2013-2014); заместитель министра юстиции РК (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2017).

На занимаемой должности - с ноября 2017 года.

Награжден: орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «10 лет Федеральной службе судебных приставов», «Қазақстан темір жолына 100 жыл»; нагрудными знаками «Сот жүйесінің құрметті қызметкері», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері»; Почетной грамотой Верховного суда Республики Казахстан. Отмечен Благодарностями председателя Высшего арбитражного суда РФ и Международного союза юристов.



52 года назад (1967) родился ТУЯКОВ Женис Шылбынович - заместитель акима Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил институт экономики и права, экономист; Алматинский государственный медицинский институт (АГМИ), врач. Трудовая деятельность: коммерческие структуры г. Алматы, начальник коммерческого управления экономического департамента АО «КЕGOC», директор департамента экспортного контроля и лицензирования Министерства энергетики, индустрии и торговли; начальник управления экспортного контроля Министерства энергетики, индустрии и торговли; начальник управления ЗАО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», директор филиала АО «КЕGOC», президент ОАО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания», заместитель директора филиала «Алматинской МЭС» АО «КЕGOC», исполнительный директор, управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «КЕGOC»; заместитель начальника управления здравоохранения акимата Жамбылской области (2010-2011); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Жамбылской области (с 2011 года); и.о. заведующего отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК.

На занимаемой должности - с июля 2017 года.



49 лет назад (1970) родился АДЫРБЕКОВ Дулат Темиргалиевич - командующий войсками Регионального командования «Астана».

Родился в Алматы. Окончил Чимкентскую специализированную школу с военной профориентацией (1988); Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, командно-тактическая мотострелковых войск (1992); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир взвода специального назначения, заместитель командира роты, командир отдельной роты специального назначения, командир учебного батальона республиканской гвардии (1992-2003); начальник штаба - первый заместитель командира первого полка республиканской гвардии, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмовой бригады (2003-2008); командир столичной десантно-штурмовой бригады, командир казахстанской миротворческой бригады, начальник учебного центра сухопутных войск (2008-2013); начальник 40-й военной базы «Отар» - заместитель командующего войсками РгК «Юг» (2013-2015); заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) начальник отдела боевой подготовки УКВ РгК «Запад» (2015-2016); заместитель главнокомандующего (по ВиСПР)- начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы УГК СВ ВС РК (2016-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени, юбилейными медалями и за выслугу лет.