13 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1930 году постановлением СНК СССР образован КарЛАГ. На территории Каркаралинского округа ему отводилось 110 тыс. гектаров земли, управление Карагандинским лагерем находилось в селе Долинка в 45 км от Караганды. В соответствии с этим постановлением 13 мая 1930 года Совнарком КазССР принимает решение об отводе лагерям особого назначения ОГПУ в Казахстане в безвозмездное, бессрочное пользование сплошного земельного массива площадью 110.000 га и передаче жилых построек и служб культурного пункта Бесоба и Кояндинской ярмарки Каркаралинского округа. Однако через год, 19 декабря 1931 года было принято другое решение: «Первое отделение «КазИТЛАГа» - совхоз «Гигант» сего числа реорганизовать в Карагандинский отдельный исправительно-трудовой лагерь ОГПУ, именуемый сокращенно «Карлаг ОГПУ», с непосредственным подчинением «ГУЛАГу» и местонахождением управления лагеря в селе Долинское».

В момент открытия КарЛАГа в него было помещено 2 567 заключенных 47 национальностей. В 1933 году их стало 20 262 человека, в том числе 2 943 казаха. В 1937-1938 годах здесь содержалось уже 43 тыс. заключенных. В системе КарЛАГа были 292 лагерные производственные точки, 26 самостоятельных отделений. С 1931 года по 1960 год в КарЛАГе побывало около 1 млн человек.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Финляндской Республикой, одной из первых среди стран Северной Европы признавшей независимость Казахстана.

Финляндская Республика - государство на севере Европы в восточной части Скандинавского полуострова. Площадь - 338 400 км2. Столица - г. Хельсинки. Официальные языки - финский и шведский. Денежная единица - евро. Глава государства - президент, избираемый населением на 6 лет (с правом одного переизбрания), является главнокомандующим Оборонительными силами страны.

В 2002 год у Республика Казахстан стала 40-м членом Группы ядерных поставщиков. Целью казахстанского участия в этой организации является активизация мер по борьбе с терроризмом, противодействию распространения оружия массового уничтожения, усиление контроля за использованием и перемещением ядерных материалов и продукции двойного назначения.

В 2010 году АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEХ» было преобразовано в АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». Основной целью вновь созданного органа, помимо развития и продвижения экспорта, является также привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Казахстана.

В 2011 году впервые в Казахстане в АО «Национальный научный медицинский центр» была проведена имплантация искусственного желудочка сердца пациенту. Научное название искусственного желудочка сердца - внешнее устройство поддержки желудочков сердца. Производитель - корпорация Thoratec (Калифорния, США).

В 2011 году в память о великом казахском батыре Жиембете-жырау состоялось торжественное открытие мемориальной доски в Астане.

Жиембет-жырау Бортогашулы (XVI-XVII) - поэт-сказитель, бий и полководец. Он играл заметную роль во внутренних и внешних делах казахского народа. Активно участвовал в схватках с соседними ханами и остался в памяти народа как бесстрашный батыр и талантливый жырау.

В 2011 году на нью-йоркском конкурсе художественных работ «Spring in full color» работы казахстанского живописца и кинохудожника Нурлана Абишева признаны лучшими. Высокими наградами были отмечены сразу две картины Н. Абишева - живописное полотно «Мен сенi сағынғанда» (золотая медаль в категории «Лирика») и картина «Чарынский каньон» (серебряная медаль в категории «Реализм»).

В 2013 году новая казахстанская банкнота достоинством 5000 тенге Международным банкнотным сообществом (IBNS) признана «Лучшей банкнотой 2012 года».

На суд IBNS было представлено около 100 новых банкнот, выпущенных по всему миру в 2012 году. Казахстанскую пятитысячную купюру признали лучшей по дизайну, идеологии, техническому исполнению и защите.

В2014 году в концертном зале «Таман Исмаил Марзуки» в Джакарте были торжественно открыты Дни культуры Республики Казахстан в Республике Индонезия, в рамках которых состоялись гала-концерт с участием ведущих мастеров искусств Казахстана, фотовыставка под названием «Казахстан сегодня», а также показ казахстанских кинофильмов «Путь Лидера» и «Жаужүрек мың бала».

В2014 году концептуально новый вид бетона с наполнителем изо льда придумал изобретатель из Астаны Нурмагамбет Нурпеисов. Изобретение позволит без проблем строить здания высотой более километра и вполне способно совершить настоящую строительную революцию. Изобретенный инженером бетон получил название «Нурайс».

В 2016 году в Алматы состоялось открытие первой в стране Академии дзюдо, расположенной на территории республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова. Она предназначена для тренировок, как атлетов национальной сборной, так и детей, желающих заниматься на безвозмездной основе.

В 2017 году информационный центр китайского государственного агентства «Синьхуа» организовал в пекинском метро акцию по знакомству пассажиров с природой и культурой стран «Одного пояса, одного пути». В экспозиции были представлены 12 стран: Казахстан, Иран, Туркменистан и др.

В «казахстанских» вагонах метро, наряду с традиционными казахскими узорами и изображениями юрт, представлены фотографии охоты беркутчи, мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, мечети «Нур Астана», Байтерека и других достопримечательностей Казахстана.

В 2021 году Казахстан и Франция подписали совместную дорожную карту экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года. Данный документ ознаменует новый этап двустороннего стратегического партнерства и станет мощным импульсом в развитии двусторонних связей.

В 2021 году в Будапеште прошла презентация арт-альбома «Читая Абая», в который вошли работы ведущих художников тюркского мира, созданные на основе произведений выдающегося поэта, а также состоялось чествование деятелей, внёсших заметный вклад в популяризацию его наследия в Венгрии.

В рамках мероприятия Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов наградил почетной медалью ТЮРКСОЙ «175 лет Абаю» директора представительства Тюркского совета в Будапеште Яноша Ховари, научного сотрудника Института этнографии Венгрии Давида Шомфаи Кара, а также О. Мандоки, Р. Мукушеву.

В 2021 году в центр «Ұлы дала елі» в Туркестане был передан оригинал письма хана Абылая российской императрице Анне Иоанновне, хранящегося в его личном архиве.

Центр «Ұлы дала елі» состоит из девяти историко-современных залов, раскрывающих различные темы: от образования Казахского ханства до развития новой эпохи. Так как город Туркестан является духовной столицей тюркского народа, здесь находится третья копия памятника Культегину, которая является бесценным сокровищем тюркских народов.

Всемирный день справедливой торговли

Этот памятный день проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли ежегодно во вторую субботу мая. Благородная миссия праздника - пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса в соответствии с международным регламентом. Главными темами для порицания становятся детский труд, рабская кабала, взвинченные цены и нарушение экосистем производства.