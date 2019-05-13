13 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1930 году постановлением СНК СССР образован КарЛАГ. На территории Каркаралинского округа ему отводилось 110 тыс. гектаров земли, управление Карагандинским лагерем находилось в селе Долинка в 45 км от Караганды.

В момент открытия КарЛАГа в него было помещено 2 567 заключенных 47 национальностей. В 1933 году их стало 20 262 человека, в том числе 2 943 казаха. В 1937-1938 годах здесь содержалось уже 43 тыс. заключенных. В системе КарЛАГа было 292 лагерные производственные точки, 26 самостоятельных отделений. С 1931 года по 1960 год в КарЛАГе побывало около 1 млн человек.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Финляндской Республикой, одной из первых среди стран Северной Европы признавшей независимость Казахстана.

Особый статус отношений между Астаной и Хельсинки был закреплен в Декларации о партнерстве в развитии «зеленой экономики» и модернизации между странами, принятой в ходе государственного визита Президента Финляндии Саули Ниинистё в Казахстан в 2013 году.

В 2002 году Республика Казахстан стала 40-м членом Группы ядерных поставщиков. Целью казахстанского участия в этой организации является активизация мер по борьбе с терроризмом, противодействию распространения оружия массового уничтожения, усиление контроля за использованием и перемещением ядерных материалов и продукции двойного назначения.

В 2010 году АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEХ» преобразовано в АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». В функции национального агентства входило взаимодействие с ведущими транснациональными компаниями с целью создания на территории Казахстана совместных производств в обрабатывающих секторах экономики. Для иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать в несырьевые сектора экономики страны, АО «KAZNEX INVEST» предоставляло услуги по принципу единого окна.

В 2010 году в Алматы изданы книги «Город мой Алматы» и «Имена наших улиц от А до Я». Автор - известный ученый и общественный деятель Срым Букейханов.

Книга «Город мой Алматы» посвящена истории становления южной столицы от появления укрепления Верный до 80-х годов прошлого столетия, а также лицам, которые внесли большой вклад в историю Алматы. Приведены воспоминания о любимых уголках города и событиях, свидетелем которых был автор. Также есть зарисовки и фотоиллюстрации быта и зданий старого города. В книге «Имена наших улиц от А до Я» рассказывается о людях, чьи имена носят улицы города.

В 2011 году впервые в Казахстане в АО «Национальный научный медицинский центр» проведена имплантация искусственного желудочка сердца пациенту. Научное название искусственного желудочка сердца - внешнее устройство поддержки желудочков сердца. Производитель - корпорация Thoratec (Калифорния, США).

В 2011 году на нью-йоркском конкурсе художественных работ «Spring in full color» работы казахстанского живописца и кинохудожника Нурлана Абишева признаны лучшими. Высокими наградами были отмечены сразу две картины Н.Абишева - живописное полотно «Мен сеңi сағынғанда» (золотая медаль в категории «Лирика») и картина «Чарынский каньон» (серебряная медаль в категории «Реализм»).

В 2011 году в память о великом казахском батыре Жиембете-жырау состоялось торжественное открытие мемориальной доски в Астане.

Жиембет-жырау Бортогашулы (XVI-XVII) - поэт-сказитель, бий и полководец. Он играл заметную роль во внутренних и внешних делах казахского народа. Активно участвовал в схватках с соседними ханами и остался в памяти народа как бесстрашный батыр и талантливый жырау.

В 2013 году новая казахстанская банкнота достоинством 5 000 тенге Международным банкнотным сообществом (англ. International Bank Note Society, сокращ. IBNS) признана «Лучшей банкнотой 2012 года».

На суд IBNS было представлено около 100 новых банкнот, выпущенных по всему миру в 2012 году. Казахстанскую пятитысячную купюру признали лучшей по дизайну, идеологии, техническому исполнению и защите.

В 2013 году за заслуги в области образования, развитие казахстанско-французского университетского и научного сотрудничества ректору Казахского национального университета им. аль-Фараби академику Галыму Мутанову присвоено звание кавалера французского ордена Академической пальмовой ветви.

Этот орден учрежден в 1808 году и является старейшей французской наградой, присуждаемой исключительно гражданским лицам, вручается гражданам Франции за достижения в национальной научно-образовательной сфере, а также иностранцам за значительный вклад в развитие науки и образования.

От имени премьер-министра Французской Республики награду вручил Генеральный консул посольства Франции в г. Алматы Гийом Наржоле.

В 2014 году в концертном зале «Таман Исмаил Марзуки» в Джакарте были торжественно открыты Дни культуры Республики Казахстан в Республике Индонезия, в рамках которых состоялись гала-концерт с участием ведущих мастеров искусств Казахстана, фотовыставка под названием «Казахстан сегодня», а также показ казахстанских кинофильмов «Путь Лидера» и «Жаужүрек мың бала».

В 2014 году вышел в свет электронный фотоальбом «Нефть Казахстана. История в фотографиях», на страницах которого были представлены впервые публикуемые фотографии из государственных архивных фондов Казахстана и России, редчайшие снимки из личных архивов нефтяников, работы фотографов, в разное время снимавших ключевые события отрасли и будни простых рабочих на нефтепромыслах.

Книга стала первой и единственной в своем роде наиболее полной фотолетописью казахстанской нефти, повествующей о более чем 110-летней истории отрасли, начиная с 1899 года.

В 2014 году концептуально новый вид бетона с наполнителем изо льда придумал изобретатель из Астаны Нурмагамбет Нурпеисов. Изобретение позволит без проблем строить здания высотой более километра и вполне способно совершить настоящую строительную революцию. Изобретенный инженером бетон получил название «Нурайс».

В 2016 году в Алматы состоялось открытие первой в стране Академии дзюдо, расположенной на территории республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова. Она предназначена для тренировок, как атлетов национальной сборной, так и детей, желающих заниматься на безвозмездной основе.