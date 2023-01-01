Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    13 малышей за сутки родились в столичной многопрофильной городской больнице

    1 Января 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев и начальник управления общественного здравоохранения Тимур Муратов в первый день нового года посетили Многопрофильную городскую больницу №3 поздравили с праздником молодых мам и коллектив одного из старейших медицинских учреждений города. Об этом на свой странице в Facebook сообщила директор больницы Жулдыз Данбаева, передает МИА «Казинформ».

    «За минувшие сутки в стенах больницы на свет появилось 13 детей, - написала она. - В том числе в новогоднюю ночь - 3 малыша. Символично, что все три - девочки. Наши предки издревле считали, что рождение дочки - к изобилию и процветанию!»

    Младенцам подарили конверты для новорожденных, их мамам вручили цветы и поздравительное письмо от имени акима столицы.

    «Ежегодно в больнице медицинскую помощь получают более 8 тысяч рожениц. В сутки акушеры принимают 15-25 родов. Например, в 2022 году в нашем родильном центре на свет появилось 7 222 малыша», - добавила Жулдыз Данбаева.


    Фото: Многопрофильная городская больница №3
    Астана Здравоохранение Демография
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    Театр «Астана Балет» представил афишу на январь
    Назначен начальник полиции алматинского района Астаны
    Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour
    Популярное
    1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
    3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
    4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул
    Новости партнеров