13 летний семейчанин стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по шахматам среди школьников проходил 3-11 декабря в г. Калутара в Шри-Ланке. Юные спортсмены завоевали 16 медалей, в общей сложности три из которых - на счету шахматиста из Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В блице среди спортсменов в категории 13 лет из разных стран не было равных Думанулы Султанбейбарысу, который завоевал «золото» турнира. В турнире по классическим шахматам, также в своей возрастной группе, он занял первое место. У него звание международного мастера ФИДЕ. А в турнире по быстрым шахматам (рапид) Султанбейбарыс завоевал бронзовую медаль.

Также стоит отметить, что его сестра Думанкызы Альфараби в возрастной категории до 15 лет в рапиде заняла 4-е место.





Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi



