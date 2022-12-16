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    13 летний семейчанин стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников

    16 Декабря 2022, 21:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по шахматам среди школьников проходил 3-11 декабря в г. Калутара в Шри-Ланке. Юные спортсмены завоевали 16 медалей, в общей сложности три из которых - на счету шахматиста из Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    В блице среди спортсменов в категории 13 лет из разных стран не было равных Думанулы Султанбейбарысу, который завоевал «золото» турнира. В турнире по классическим шахматам, также в своей возрастной группе, он занял первое место. У него звание международного мастера ФИДЕ. А в турнире по быстрым шахматам (рапид) Султанбейбарыс завоевал бронзовую медаль.

    Также стоит отметить, что его сестра Думанкызы Альфараби в возрастной категории до 15 лет в рапиде заняла 4-е место.


    Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi
    Спорт Шахматы Абайская область
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