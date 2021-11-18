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    13-летний подросток потерялся в ТРЦ в Шымкенте

    18 Ноября 2021, 22:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 13-летнего подростка вернули матери в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    17 ноября в управление полиции Абайского района обратилась жительница города с заявлением о пропаже сына. По словам матери, ее 13-летний сын потерялся во время прогулки в местном торгово-развлекательном центре. Для установления местонахождения подростка всему личному составу незамедлительно была разослана ориентировка. Стражи порядка прочесали всю территорию ТРЦ и близлежащие участки.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы отдела ювенальной полиции нашли мальчика во дворе многоэтажных домов, расположенных недалеко от торгового центра и благополучно вернули ее родительнице.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Шымкент
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