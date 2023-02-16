13 комфортных школ построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход реализации национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, обсуждение проходило под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова, участниками стали председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов, представители подрядных организаций.

Ожидается, что в Жамбылской области в ближайшие три года, с 2023 по 2025, в рамках национального проекта «Комфортная школа» построят 13 школ на 9 500 ученических мест.

В Таразе планируется построить четыре таких школы, в Байзакском и Шуском районах – по две, в Жамбылском и Меркенском районах по одной. В густонаселенном Кордайском районе возведут три школы.

Завершение строительства восьми школ планируется в 2024 году, пяти школ – в 2025 году. В этом году начнется строительство четырех школ в Таразе, двух школ – в Байзакском и двух – в Кордайском районах.

Школы нового типа в Казахстане будут строиться по единому стандарту. Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест.

Участники совещания обсудили также вопросы выделения земельных участков, подведения инженерных коммуникаций и обеспечения школ Интернетом.

Аким области подчеркнул, что в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева школы нового формата будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, разнообразными предметными кабинетами, системами видеонаблюдения.

Маулен Айманбетов обратил внимание на важность эффективной работы службы

технического и авторского надзора.

«Национальный проект направлен на устранение нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ. Наша цель – создать необходимые условия для получения детьми качественного образования в комфортных условиях», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось ранее, в регионе имеется одно ветхое здание – часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также две школы с нехваткой мест в Таразе. В 2022-2023 учебном году за парты 447 школ области сели более 244 тысяч учеников, около 23 тысяч из них – первоклассники. Автор:

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области



