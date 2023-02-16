Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    13 комфортных школ построят в Жамбылской области

    16 Февраля 2023, 20:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход реализации национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, обсуждение проходило под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова, участниками стали председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов, представители подрядных организаций.

    Ожидается, что в Жамбылской области в ближайшие три года, с 2023 по 2025, в рамках национального проекта «Комфортная школа» построят 13 школ на 9 500 ученических мест.

    В Таразе планируется построить четыре таких школы, в Байзакском и Шуском районах – по две, в Жамбылском и Меркенском районах по одной. В густонаселенном Кордайском районе возведут три школы.

    Завершение строительства восьми школ планируется в 2024 году, пяти школ – в 2025 году. В этом году начнется строительство четырех школ в Таразе, двух школ – в Байзакском и двух – в Кордайском районах.

    Школы нового типа в Казахстане будут строиться по единому стандарту. Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест.

    Участники совещания обсудили также вопросы выделения земельных участков, подведения инженерных коммуникаций и обеспечения школ Интернетом.

    Аким области подчеркнул, что в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева школы нового формата будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, разнообразными предметными кабинетами, системами видеонаблюдения.

    Маулен Айманбетов обратил внимание на важность эффективной работы службы

    технического и авторского надзора.

    «Национальный проект направлен на устранение нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ. Наша цель – создать необходимые условия для получения детьми качественного образования в комфортных условиях», - сказал Нуржан Нуржигитов.

    Как сообщалось ранее, в регионе имеется одно ветхое здание – часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также две школы с нехваткой мест в Таразе. В 2022-2023 учебном году за парты 447 школ области сели более 244 тысяч учеников, около 23 тысяч из них – первоклассники. Автор:

    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Строительство Нацпроекты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат
    На 76 строительных объектах из-за нарушений приостановлены работы в Астане
    Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров