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    09:30, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    13 казахстанцев заболели ковидной пневмонией за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

    За сутки, 11 апреля, зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 человек выздоровело.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88791, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82439.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

    Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная МИИР РК Минздрав РК
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