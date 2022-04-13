13 казахстанцев заболели ковидной пневмонией за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

За сутки, 11 апреля, зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88791, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82439.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.