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    13 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    13 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    75 лет назад (1947) родился ОРАЗАЛИН Нурлан Мыркасымович – писатель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель казахского языка и литературы (1970).

    Трудовая деятельность: литературный сотрудник, старший литературный сотрудник газеты «Қазақстан пионері» (1970-1972); инспектор, старший методист, член репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры КазССР (1972-1984); директор Республиканского театра кукол КазССР (1984-1986); секретарь, первый секретарь Союза театральных деятелей Казахстана (1986-1990); заместитель председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по национальной политике, развитию культуры и языка (1990-1993); заместитель председателя Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР по вопросам развития науки и народного образования (1991); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1993-1996); первый секретарь Союза писателей Казахстана (1996-2002); председатель правления Союза писателей Казахстана (2002-2013); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2013-2016); член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 2017 года); член Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (2018-2019).

    На занимаемой должности – с сентября 2019 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2005), «Парасат» (2010); медалями.

    67 лет назад (1955) родилась КЫДЫРБЕК Балнур Балгабеккызы – композитор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

    Родилась в г. Алматы. Окончила Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, композитор (1978).

    Трудовая деятельность: консультант, старший консультант Союза композиторов Казахстана (с 1978 года); старший, ведущий, главный научный эксперт ВАК РК (с 1992 года); президент Ассоциации композиторов Казахстана (с 1997 года); заместитель председателя Народно-патриотического движения «Менің Қазақстаным» (2000-2002); председатель Союза композиторов Казахстана (общественное объединение «Қазақстан композиторлар қауымдастығы») (с 2007 года), президент Евразийской ассоциации композиторов (с 2010 года).

    Является автором более 500 музыкальных сочинений, среди которых камерно-инструментальные, симфонические произведения, музыка для детей и юношества, песни, эстрадная и прикладная музыка. Лауреат конкурсов «Астана Бәйтерек» (2004, 2007), «Елім менің», «Тәуелсіздік толғауы», стипендиат премии Президента РК (1996, 1999). В 1987 году за произведения для оркестра духовых инструментов была удостоена звания лауреата премии им. А. Александрова. В 2014 году за «Реквием» композитор удостоилась звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан.

    Награждена медалью «За доблестный труд» (1986).

    44 года назад (1978) родилась РАХМЕТУЛЛИНА Назгуль Маульхановна – судья Верховного суда Республики Казахстан.

    Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет (2000).

    Трудовая деятельность: специалист Восточно-Казахстанского облсуда (2000-2004); судья суда № 2 г. Усть-Каменогорска (2004-2015); судья Восточно-Казахстанского облсуда (2015-2020).

    На занимаемой должности – с июля 2020 года.

    39 лет назад (1983) родился МАДИЕВ Жаслан Хасенович – первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, мировая экономика и международные финансы (2004); Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления, г. Нью-Йорк (США), магистр госуправления в сфере экономической политики (MPA) (2007); Массачусетский технологический институт (MIT), Бизнес-школу Слоуна, г. Бостон/Кембридж (США), магистр делового администрирования (МВА) (2016).

    Трудовая деятельность: стажер в АО «Альянс Банк» (2004); специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела долговых рынков капитала в АО «Альянс Банк» (2004-2006); работа в инвестиционном банке «Morgan Stanley», г. Лондон (Великобритания) (07.2007-10.2007); работа в АО «Фонд устойчивого развития «Казына», в Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); директор департамента казначейства АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2008-2009); заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management» (2009-2010); заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана» (2010-2014); заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка РК (2014-2015); советник Премьер-Министра РК (08.2016-10.2016); заместитель председателя правления по финансам АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2017-2019); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2020); заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2020-2022).

    На занимаемой должности – с января 2022 года.

    29 лет назад (1993-2018) родился ТЕН Денис Юрьевич – казахстанский фигурист, выступавший в одиночном разряде, один из немногих фигуристов-мужчин, исполнявший вращение бильман, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую академию спорта и туризма (2014); обучался в Бизнес-школе при Казахстанско-британском техническом университете, осваивая степень MBA (магистра делового администрирования) по программе Oil and Gas.

    Спортивные достижения: бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года (Сочи, 2014); серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию (2013), чемпион VII зимних Азиатских игр (2011); многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU; трехкратный чемпион Казахстана; член профессионального Президентского клуба «Астана». Первый казахстанский фигурист, завоевавший медаль на соревновании, проводимом ИСУ (золото на этапе юниорского Гран-при сезона 2008-2009 в Беларуси); первый в истории представитель Казахстана, выигравший медали взрослого чемпионата мира (2013 год) и Олимпийских игр (2014 год).

    Награжден орденом «Құрмет» (2014); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); награжден в номинации «Признанный миром Казахстан» на VI Республиканском форуме патриотов «Мой Казахстан», проходившем в Атырау (2013). Удостоен премии «Спортсмен года» в номинации «Прорыв года» Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (2014).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    История Казахстана Дата Денис Тен
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