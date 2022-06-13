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      История Казахстана

    13 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    13 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день распространения информации об альбинизме

    Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/69/170) от 18 декабря 2014 года. Начиная с 2015 года, его решено отмечать ежегодно.

    Альбинизм – это порок развития, который заключается во врожденном отсутствии пигмента меланина, придающего окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза. Он выражается в полном или частичном отсутствии пигментации. Задача Международного дня распространения информации об альбинизме – повышение осведомленности общественности об альбинизме, развенчание распространенных стереотипов, связанных с этим пороком развития, а также борьба с дискриминацией людей с альбинизмом.

    СОБЫТИЯ

    В 1994 году в целях более эффективного проведения государственной политики в области использования топливно-энергетического потенциала республики как важнейшего условия для ускоренного социально-экономического развития всех ее регионов Министерство энергетики и топливных ресурсов РК разделено на Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство нефтяной и газовой промышленности.

    В 1996 году ученому-энергетику, основателю энергетической науки страны, профессору, заслуженному деятелю науки Казахской ССР Чокину Шафику Чокиновичу (1912-2003) было присвоено высокое звание «Халық қаһарманы».

    В 2011 году впервые в истории казахстанского спорта в Совет директоров Азиатской федерации тенниса вошел представитель Федерации тенниса Казахстана (ФТК) вице-президент ФТК Адиль Бурлибаев.

    В 2011 году в Алматы стартовал I казахстанский фестиваль анимационных фильмов «Ер-Төстік», который был организован для того, чтобы заострить внимание на проблемах развития анимации в Казахстане. Организатор – АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

    Цель фестиваля – принятие конкретных мер по законодательной базе, решение вопроса по определению и выделению квот для производства анимационных фильмов, активизации и продвижению молодых аниматоров, особенно из регионов, и выход их картин на ведущих отечественных каналах.

    В 2012 году в Национальной академической библиотеке (НАБ) РК состоялась презентация факсимильного издания трехтомника Михаила Терентьева (1837-1909) «История завоевания Средней Азии с картами и планами», выпущенного впервые в 1906 году в г. Санкт-Петербурге. Это издание имеет колоссальную ценность для современного Казахстана, поскольку в нем максимально правдиво описаны история, культура, быт и другие аспекты жизни народов, населявших регион. Оригинал книги хранится в фонде редких книг и рукописей НАБ РК.

    В 2013 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, прибывший с официальным визитом в Республику Узбекистан, принял участие в официальной церемонии открытия нового здания Посольства Казахстана в Узбекистане, а также памятника Абаю в Ташкенте.

    В 2014 году на территории биосферного заповедника Ист Веттерн Скарп в г. Йенчепинге (Швеция) прошло заседание Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в ходе которого Совет включил во Всемирную сеть биосферных заповедников Государственный национальный природный парк «Катон-Карагай» и биосферную территорию «Акжайык».

    В 2014 году в Стамбуле Казахстану в лице Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК был присвоен статус полноправного органа-партнера Европейского комитета по стандартизации (СЕН) и Европейского электротехнического комитета по стандартизации (СЕНЭЛЕК).

    Президент СЕНЭЛЕК Торе Торндволд отметил, что Казахстан – первое государство, получившее статус органа-партнера СЕНЭЛЕК и четвертое государство – орган-партнер СЕН.

    В 2017 году в ходе строительства 3-километровой дороги к туристическому комплексу «Тау Самал» в Бериккаринском ущелье Жуалынского района Жамбылской области найдены уникальные артефакты, которые в совокупности с материалами по погребальной обрядности позволяют датировать курганы II веком до нашей эры – V веком нашей эры.

    В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайберген стал победителем конкурса «2017 MTV Global Chinese Music Awards» в номинации «Лучший зарубежный популярный певец». Димаш был выдвинут в номинациях «Лучший зарубежный популярный певец» и «Самый популярный новый певец». В обеих номинациях он конкурировал с восемью известными китайскими эстрадными певцами.

    В 2018 году после реставрационных работ самая древняя мечеть в Таразе эпохи раннего ислама получила статус уникального туристического объекта жамбылского региона.

    Остатки древней мечети были обнаружены в 2006 году группой специалистов Института археологии имени А.Х. Маргулана при раскопках территории близ мавзолея Карахана. Строение было более 10 столетий назад перестроено из несторианского храма VII века в мечеть. В ходе археологических раскопок были обнаружены артефакты, относящиеся к ранней христианской религии несторианского толка. Находка уникальна тем, что определяет точное время возникновения исламской культуры в ареале Центральной Азии.

    В 2019 году в Малайзии состоялось официальное открытие офиса казахстанско-малайзийского Делового совета (КМДС).

    В рамках мероприятия также состоялось очередное рабочее заседание КМДС, в ходе которого участники поделились опытом и мнениями о возможностях ведения бизнеса в Казахстане и Малайзии. Особый акцент был сделан на политике Казахстана, направленной на совершенствование финансовых инструментов поддержки бизнеса, защиту инвестиций и обеспечение благоприятных условий для отечественных и иностранных компаний.

    В 2019 году в Казахстане было создано Агентство РК по противодействию коррупции, являющееся правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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