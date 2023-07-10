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    13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе грантов

    10 Июля 2023, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 июля начнется кампания по приему заявлений для участия в конкурсе грантов, которая продлится до 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге, который прошел на площадке Службы центральных коммуникации.

    Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

    «В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов. По поручению Главы государства, 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744 гранта. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 7 388 грантов. Для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 653 грантов. Кроме того, 5000 грантов были выделены для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов», – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

    Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО), медицинскую справку по форме № 075/у, приписное свидетельство из военкомата для юношей. Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям.

    Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование Миннауки и высшего образования РК
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