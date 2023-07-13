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    13 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    13 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    52 года назад (1971) родился КАСЫМБЕКОВ Талгат Амангельдинович - заведующий отделом международных связей и протокола аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, филолог, преподаватель русского языка и литературы; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы; Национальную школу государственной политики (Казахстан), Школу государственной политики им. Ли Куан Ю (Сингапур), магистр государственного и местного управления.

    Трудовая деятельность: преподаватель кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова (1993-1998); главный специалист Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1998-2001); главный консультант, заместитель заведующего отделом международных связей и протокола аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2012).

    На занимаемой должности - с января 2012 года.

    46 лет назад (1977) родился ОЙШЫБАЕВ Кемелбек Бактыгулович – руководитель ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация».

    Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, журналист; Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист; Geneva Business School (Швейцария), MBA.

    Трудовая деятельность: корреспондент ТОО «Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан» (2000-2001); советник президента, исполнительный директор - директор департамента управления персоналом, первый заместитель генерального директора филиала «Дирекция корпоративных продаж», генеральный директор филиала «Дирекция корпоративных продаж» АО «Казахтелеком» (2001-2007); генеральный директор ТОО «TNS-Phus» (2007-2009); генеральный директор ТОО «2 Day Telekom» (2009-2011); управляющий директор АО «Altyntau Resources» (2011-2014); заместитель генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» по стратегической и коммерческой деятельности; по хозяйственным вопросам; по административной и коммерческой деятельности (2014-2015); первый заместитель генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (2015-2016); исполняющий обязанности директора РГП «Служба центральных коммуникаций» (07.2016-09.2016); председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» (2016-2017); председатель Наблюдательного Совета ТОО «Smartway Systems» (2017-2019); председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (2019-2020); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022).

    42 года назад (1981) родился ОСПАНКУЛОВ Габидулла Абдуллаулы - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

    Родился в Чимкентской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (2002); Казахстанско-Российский университет, экономист (2007); магистратуру Университета Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашақ». Обучение в Лондонской школе экономики и политических наук (Лондон, Великобритания), в Университете Нью-Дели (Индия), в Международной академии бизнеса, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, по обучению административных государственных служащих корпуса «А».

    Трудовая деятельность: помощник юриста ТОО «Евразия Консалтинг» (2002); помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2006); главный консультант аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2006-2009); заведующий сектором представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте (2009-2010); заместитель акима г. Экибастуз (2010-2011); директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2011-2012); начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки (03.2012-08.2012); директор юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (2012-2013); председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013-2014); директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2017); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2017-2019); секретарь партии Nur Otan (08.2019-12.2019); вице-министр информации и общественного развития РК (2019-2020); Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (02.2021-09.12.2022)

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

    Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан (2009); Благодарственными письмами акима г. Экибастуз Павлодарской области (2011).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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