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    13 инвестпроектов предусмотрены в плане социально-экономического развития Актюбинской области

    18 Августа 2021, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общая сумма реализации Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области составляет 567 млрд тенге. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рассмотрение представляется Комплексный план социально-экономического развития Актюбинской области на 2021-2025 годы. Комплексный план состоит из 6 направлений и 36 мероприятий, предусматривающих развитие нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, горно-металлургического комплекса, промышленной кооперации, а также научно-медицинского и образовательного кластера в Актюбинской агломерации», - отметил министр национальной экономики.

    Общая сумма реализации Плана составляет 567 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 64,9 млрд тенге, местного бюджета – 7,5 млрд тенге, частные инвестиции – 478,7 млрд тенге, а также через ГЧП – 16,6 млрд тенге.

    «В рамках первого раздела Комплексного плана предусмотрена реализация 13 инвестиционных проектов на сумму 119,6 млрд тенге, направленных на развитие инфраструктуры Актюбинской агломерации. В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будут реализованы проекты по развитию инженерно-коммуникационной и индустриальной инфраструктуры. Также планируется модернизация канализационно-очистных сооружений в городе Актобе и обеспечение инженерно-коммуникационных сетей в районах жилищного строительства», - рассказал Асет Иргалиев.

    В рамах второго раздела Комплексного плана, по словам министра, в нефтегазовой сфере планируется строительство газоперерабатывающего комплекса, освоение новых и ввод в эксплуатацию резервных месторождений, а также проведение технологической модернизации при добыче трудноизвлекаемой нефти.

    «В третьем разделе предусматривается реализация мероприятий по развитию горно-металлургического комплекса. Финансирование проектов будет осуществляться за счет частных инвестиций на сумму 48,3 млрд. тенге», - заключил министр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Актюбинская область Экономика
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