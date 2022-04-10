13 гидротехнических сооружений отремонтируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в этом году отремонтируют 13 гидротехнических сооружений, 7 из которых - за счёт бюджетных средств. Большинство из сооружений - в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Димаш Кожабеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Собственниками ГТС планируется в текущем году проведение ремонтно-восстановительных работ хозспособом 6 ГТС, в том числе 3 ГТС в Амангельдинском районе и З ГТС в Наурзумском районе. Кроме того, за счет бюджетных средств будут восстановлены 7 ГТС, расположенных в зоне подтопления населенных пунктов, куда вошли 2 ГТС Наурзумского района, 3 ГТС Карасуского района, 2 ГТС Алтынсаринского района», - сообщил Д. Кожабеков.

На сегодняшний день в области функционирует 98 ГТС. По результатам обследования в зоне подтопления населенных пунктов в неудовлетворительном состоянии находится 8 ГТС коммунальной собственности. Однако в ведомстве отметили, что они не представляют реальную угрозу создания ЧС.

«В 2021 году за счет бюджетных средств в сумме 75,8 млн тенге проведены работы по восстановлению 5 гидротехнической сооружений. Также разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту и реконструкции 2 ГТС. Кроме того, восстановлено 8 ГТС хозспособом в трех южных районах области», - добавил Д. Кожабеков.

В этом году, по его словам, из облбюджета выделено 11,2 миллионов тенге на проведение текущего ремонта обводного канала дамбы в селе Шолаксай Наурзумского района.

В профильном ведомстве также рассказали о запланированной работе по очищению русла реки Тобол.

«Управление за счет местного бюджета ежегодно, начиная с 2008 года, ведет работы по очистке русла реки Тобол. В 2021 году за счет средств местного бюджета произведена очистка русла реки Тобол в границах города Костаная (в районе моста КЖБИ) на площади 8,8 га за счет средств местного бюджета на сумму 40 млн тенге. Работа будет продолжена в 2022 году на площади 8,2 га, выделено 37 млн тенге», - пояснил Д. Кожабеков.

В прошлом году за счет средств местного бюджета также завершена разработка единого проекта по установлению водоохранных зон и полос для 400 водных объектов Костанайской области.