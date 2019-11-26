13 французских военных погибли в Мали

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Тринадцать французских военных погибли в Мали в результате столкновения двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Президент Республики с глубокой печалью объявляет о гибели тринадцати французских военных, погибших в Мали вечером в понедельник, 25 ноября 2019 года, в результате аварии двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов», - говорится в заявлении.

Сообщается о гибели шести офицеров, шести военнослужащих сержантского состава и главного капрала.

По данным France 24 , авария произошла поздно вечером в понедельник, когда вертолеты поддерживали наземные войска, преследовавших джихадистов на востоке страны.

Гибель 13 военнослужащих - самая тяжелая потеря для армии Франции после нападения на французских военных в Бейруте в 1983 году, в результате которого погибло 58 десантников.

В настоящее время регионе Сахеля размещены более 4500 французских военных, которые противодействуют джихадистам.

Некоторые части Мали контролируются боевиками, связанных с «Аль-Каидой».

Франция начала антитеррористическую операцию в этой стране в 2013 году.

Помимо французских войск, в Мали размещены около 15 тыс. миротворческих сил.