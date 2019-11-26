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    13 французских военных погибли в Мали

    26 Ноября 2019, 19:28

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Тринадцать французских военных погибли в Мали в результате столкновения двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

    «Президент Республики с глубокой печалью объявляет о гибели тринадцати французских военных, погибших в Мали вечером в понедельник, 25 ноября 2019 года, в результате аварии двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов», - говорится в заявлении.

    Сообщается о гибели шести офицеров, шести военнослужащих сержантского состава и главного капрала.

    По данным France 24 , авария произошла поздно вечером в понедельник, когда вертолеты поддерживали наземные войска, преследовавших джихадистов на востоке страны.

    Гибель 13 военнослужащих - самая тяжелая потеря для армии Франции после нападения на французских военных в Бейруте в 1983 году, в результате которого погибло 58 десантников.

    В настоящее время регионе Сахеля размещены более 4500 французских военных, которые противодействуют джихадистам.

    Некоторые части Мали контролируются боевиками, связанных с «Аль-Каидой».

    Франция начала антитеррористическую операцию в этой стране в 2013 году.

    Помимо французских войск, в Мали размещены около 15 тыс. миротворческих сил.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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