13 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день радио

Был утвержден 3 ноября 2011 года 36-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО, впервые отмечали 13 февраля 2012 года. Страной-инициатором введения международного дня выступила Испания.

Такая дата была выбрана неслучайно - 13 февраля 1946 года Организация Объединенных Наций запустила собственную радиослужбу - радио ООН. Цель радио - распространять информацию о проблемах безопасности и мира, прав человека и развития.

ЮНЕСКО призывает все страны отмечать Всемирный день радио, планируя мероприятия по укреплению партнерских отношений с региональными, национальными и международными радиовещательными компаниями, неправительственными организациями, средствами массовой информации и аудиторией.

Международный день борьбы с эпилепсиейотмечается ежегодно во второй понедельник февраля. Впервые его отмечали в Польше в 2009 году как День больных эпилепсией, а международный статус он приобрел в 2015 году.

Медицинские организации проводят акции, основная цель которых - повысить осведомленность общественности о таком заболевании, как эпилепсия, а также научить людей оказанию первой помощи при эпилептическом приступе, освещают проблемы, с которыми сталкиваются люди с эпилепсией во всем мире.

СОБЫТИЯ

В 1915 году в Семипалатинске состоялась первая театральная постановка по европейскому образцу. Ввиду дефицита сценариев казахских пьес в литературной вариации был использован знаменитый айтыс Биржана и Сары. Постановщиком и редактором сценического текста был Жусупбек Аймауытов.

В 1993 году был создан Консорциум ОАО «Казахстанкаспийшельф» - многопрофильное сервисное геофизическое предприятие.

Основные цели - разведка нефтегазовых месторождений в казахстанской части Каспийского моря, выполнение нефтяных операций; исследование биозапасов и источников минеральных ресурсов региона, эффективное освоение месторождений казахстанской части Каспийского шельфа.

В 1994 году в ходе состоявшегося в США официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева подписана Хартия о демократическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве между двумя странами в области науки и техники, об обмене технической информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности, трехстороннее соглашение между Казахстаном, США и Россией о технологических гарантиях в связи с запуском искусственного спутника «Инмарсат-3», ратифицирован Договор о нераспространении ядерного оружия.

В 2003 году в Алматы прошла I Международная конференция мира и согласия. На форуме приняли участие президенты Таджикистана, Кыргызстана, государственный министр Турции, министр иностранных дел Азербайджана и советник президента Афганистана, религиозные деятели различных конфессий, представители 70 еврейских организаций, в основном из США.

В 2007 году оркестру казахских народных инструментов Акмолинской областной филармонии было присвоено имя выдающегося композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля искусств и народного артиста республики, профессора Кенжебека Кумисбекова (1927-1987).

В 2013 году первый национальный спутниковый телевизионный канал Республики Казахстан начал вещание в новом графическом оформлении, отвечающем последним тенденциям мировых стандартов телевизионного производства.

«Kazakh TV» - это круглосуточный информационно-познавательный канал, вещающий на казахском, русском, английском и кыргызском языках. Посредством спутников HotBird 13B, Galaxy 19, Eutelsat 36B и AsiaSat 5 доступен для зрителей 118 стран четырех континентов. Контент канала на 100% отечественного производства. Программы телеканала представлены в нескольких тематических направлениях и освещают такие сферы как культура, традиции, история, туристические и инвестиционные возможности Казахстана.

В 2017 году при поддержке Казахского географического общества, казахстанский альпинист и известный путешественник Андрей Гундарев взошел на высшую точку Австралии - пик Косцюшко (2 228 метров), который представляет собой вершину в хребте Снежных гор на территории одноименного национального парка в штате Новый Южный Уэльс. Казахское географическое общество взяло на себя миссию - водрузить флаг Казахстана на семи вершинах 7 континентов и обоих полюсах земли.

В 2018 году в Дубае на 6-м Всемирном правительственном саммите создана Глобальная коалиция счастья, в которую вошли шесть стран - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения.

На церемонии подписания соглашения о создании Глобальной коалиции счастья лично присутствовал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид аль Мактум. Подписи под документом поставили министры всех шести стран.

Глобальная коалиция счастья отражает идею, в которой устремления ОАЭ встречаются с амбициями разных наций по всему миру, нацеленными на создание лучшего будущего для всех.

В 2018 году организаторы независимой литературной премии «Алтын қалам» впервые вручили литературный «Оскар» пяти выдающимся литераторам в пяти номинациях.

В номинации «Литературный дебют года» награда была присвоена Олегу Червинскому за книгу «Черная кровь Казахстана. Нефтяная история независимости». Премию «Кітап лайк» получила книга Зиры Наурызбаевой «Четыре облака», меценатом года признан бизнесмен, организатор вечеров бокса с участием Каната Ислама в Казахстане Бауыржан Оспанов, лучшей книгой на социальную тематику названа совместная работа политолога Ерлана Карина и американского коллеги Джейкоба Зенна «Между ИГИЛ - Аль-Каидой: Центральноазиатские боевики в сирийской войне». Писателем/издателем года члены оргкомитета «Алтын қалам» назвали Мереке Кулкенова.

Скульптурные статуэтки, вручаемые победителям казахстанского литературного «Оскара», были сделаны в мастерской декоративно-прикладного искусства благотворительного фонда «Эльдани», где работают 15 мастеров 1-й и 2-й групп инвалидности.

В 2019 году Республика Казахстан и Республика Маршалловы острова установили дипломатические отношения. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами подписали в Нью-Йорке постоянные представители Казахстана и Маршалловых островов при ООН Кайрат Умаров и Аматлайн Элизабет Кабуа.

Республика Маршалловы острова - государство в западной части Тихого океана, в Микронезии. Площадь суши Маршалловых Островов составляет всего 181,3 км², в то время как площадь территории, занятой лагунами, - 11 673 км². Страна расположилась на 29 атоллах и 5 отдалённых островах. Столица - г. Маджуро. Официальные языки - маршалльский и английский. Денежная единица - доллар США. Глава государства и правительства - президент, избираемый членами нижней палаты парламента из своего состава на 4 года.

В 2019 году ученые частного учреждения «National Laboratory Astana» в Назарбаев Университете запустили первую в Казахстане высокопроизводительную биоинформатическую вычислительную платформу для «больших геномных данных» и решения задач в области биоинформатики. Наличие Q-Symphony или «Qazaq symphony of bioinformatics», а также установленные и оптимизированные биоинформатические методы позволяют успешно проводить анализ масштабных геномных данных человека и выявлять структурные геномные варианты, проводить сложный сравнительный и популяционный анализ.

В 2022 году в школе-лицее города Караганды имени Слямии Саттарова открылся музей, посвященный этому заслуженному учителю Казахстана. Сквозь призму деятельности известного карагандинского педагога дано общее представление о системе образования XX века и создано новое пространство для дополнительного творческого образования и активности учащихся,

Экспозиция музея включает в себя фотографии, документы и предметы из личного архива семьи, а также различные подлинные артефакты, связанные с советским школьным образованием. Каждый посетитель может посидеть за советской партой, мелом написать свой отзыв на большой графитовой стене, использовать QR-код в мобильном телефоне, чтобы прочитать текст на русском языке.



