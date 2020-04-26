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    13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

    26 Апреля 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 26 апреля 1945 года, шел 1405-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городами Пелитц, Штеттин, Шведт, Ангермюнде и прорвали вторую полосу вражеской обороны по реке Рандов. В прорыв были введены 1-й и 3-й гвардейские танковые, 8-й механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса. Из района севернее Штеттина в общем направлении на Штральзунд перешла в наступление 2-я ударная армия И.И. Федюнинского.

    61-я армия 1-го Белорусского фронта после ликвидации плацдарма у Эберсвальде переправилась через канал Гогенцоллерн и перешла в наступление по северному берегу канала в тыл армейской группировке Штайнера. 2-я гвардейская танковая армия переправилась через Шпрее, вышла к станции Вестенд и двинулась в направлении парка Тиргартен. Одновременно армия глубоко вклинилась в один из центральных районов Берлина — Шарлоттенбург. 3-я ударная армия очистила от противника кварталы юго-восточнее Симменсштадта, форсировала Фербингдус-канал и подошла к Моабиту. 5-я ударная армия продвинулась на 1250 метров и очистила от противника свыше 40 кварталов. До Рейхстага ей оставалось 2250 метров по прямой. 1-я гвардейская танковая армия развивала наступление в северо-западном направлении, ведя упорные уличные бои в районе Нейкельна, выбила противника из 80 кварталов Берлина и вышла к железнодорожному узлу южнее Ангальтского и Потсдамского вокзалов (южнее канала). 8-я гвардейская армия вышла к Ландвер-каналу южнее Ангальтского вокзала, к юго-востоку от Рейхсканцелярии.

    3-я армия, 69-я армия и 33-я армия наступали на франкфуртско-губенскую группировку с севера, северо-востока и востока.

    3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта продолжала наступать в Берлине на север и северо-запад, имея в своем оперативном подчинении три дивизии 28-й армии. 4-я гвардейская танковая армия вела бои за Потсдам и у острова Ванзее. Переправиться через канал и захватить остров не удалось. Одновременно 9-й механизированный корпус армии прорвался в район Фриденау и вышел на Хаупт-штрассе. До Рейхстага частям механизированного корпуса оставалось 8 км.

    3-я гвардейская армия и 28-я армия отражали попытки прорыва франкфуртско-губенской группировки на юго-запад.

    В течение 27 апреля юго-западнее города Пиллау войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление на косе Фриш-Нерунг, продвинулись вперед до 10 километров.

    Войска 1-го Украинского фронта и союзные англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии. 27 апреля войска фронта с боем овладели городом Виттенберг — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба и продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина, где заняли городские районы Штеглиц и Шмаргендорф.

    На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта овладели городами Угерски Брод и Угерски Острог.

    26 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 13 дней…

    14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ : завершение Восточно-Прусской операции

    15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

    16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

    17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

    18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

    19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

    20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

    21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

    22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

    23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

    24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

    25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

    26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

    27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

    28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

    29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

    30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

    31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

    32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

    33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

    34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

    35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

    36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

    37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

    38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

    39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

    40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

    41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

    42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

    43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

    44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

    45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

    46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

    47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Автор:

    Ринат Дусумов

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