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    13 детей появились на свет в день выборов в Алматинской области

    20 Ноября 2022, 13:04

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области сообщили, что в регионе в ночь на 20 ноября родились 23 малыша. А с 8:00 до 12:00 появились на свет еще 13 малышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, в Алматинской многопрофильной клинической больнице родился один ребенок, в Илийской центральной районной больнице - 2, в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице - 3, в Карасайской центральной районной больнице - 5, в Уйгурской центральной районной больнице - 1, в городе Конаеве - 1. Всего на время 12:00 в общем родились 36 малышей.

    Сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. Свыше 11 млн казахстанцев имеют право проголосовать на выборах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Президентские выборы - 2022
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