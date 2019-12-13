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13 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

13 Декабря 2019 08:00
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13 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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95 лет назад (1924-2019) родился КАЙДАРОВ Абдуали Туганбаевич - ученый-языковед, тюрковед, доктор филологических наук (1970), академик Академии наук Казахской ССР (1984), заслуженный деятель науки Казахской ССР (1982), заслуженный деятель Казахстана, участник Второй мировой войны.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, филологический факультет (1951); аспирантуру Национальной академии наук Казахстана (1954).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник сектора востоковедения Национальной академии наук Казахстана (1958-1959); заведующий отделом уйгурской филологии Национальной академии наук Казахстана (1959-1961); заместитель директора Национальной академии наук Казахстана (1961-1978); директор Национальной академии наук Казахстана (1978-1995); профессор кафедры казахского языка Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (с 1982 года).

Основные направления научной деятельности одного из самых авторитетных филологов, разработавших казахский алфавит на латинице еще в 90-х годах, - лексикология, диалектология и история языка, этнолингвистика, тюркология и алтаистика, языковая политика, проблемы государственного языка и другие.

Награжден: орденами Отечественной войны I ст. (1944), Славы III ст.(1944), двумя орденами Красной Звезды (1945), «Дружбы народов» (1984), Отечественной войны II ст. (1985), «Отан» (1996), «Достык» І ст. (2014), «Знак Почета» («Ликат нишани») Турецкой Республики; медалью TWESCO «За бесценный вклад в развитие тюркологии» (2017), многочисленными медалями СССР, Республики Казахстан; почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Лауреат премии Ч.Ч. Валиханова (1971).


54 года назад (1965) родился КАБУЛЬДИНОВ Зиябек Ермуханович - директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова.

Родился в Омской области (РСФСР). Окончил Омский государственный университет (1991).

Трудовая деятельность: сотрудник Международного общества «Казақ тілі», Омское отделение (1991-1994); старший преподаватель Казахского института правоведения и международных отношений (1994-1996); старший преподаватель, и.о. начальника кафедры языковой подготовки, начальник факультета очного обучения, заместитель начальника колледжа по учебной работе Павлодарского юридического колледжа МВД (МЮ) РК (1996-2003); заведующий кафедрой древней и средневековой истории Казахстана ПГУ имени С. Торайгырова (2003-2004); завкафедрой истории, советник ректора, проректор по воспитательной работе, завкафедрой Всемирной истории и археологии, декан педагогического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (2004-2011); главный научный сотрудник, профессор кафедры истории Казахстана, директор научно-исследовательского центра «Евразия» ЕНУ (2011-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», имени Ы. Алтынсарина «За успехи в деле образования и воспитания подрастающего поколения», республиканской ветеранской организации участников войны в Афганистане «Честь и долг»; отмечен Благодарностью от Президента РК «За работу в общественном штабе в поддержку кандидата в Президенты РК Назарбаева Н.А.».


39 лет назад (1980) родился БЕКТЕНОВ Олжас Абаевич - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела в управлении юстиции г. Алматы (2002-2006); эксперт юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2006); работа в администрации Президента РК; заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК; начальник управления государственных закупок г. Астаны (01.2015-07.2015); руководитель управления государственных закупок г. Астаны, руководитель аппарата акима г. Астаны, заведующий секретариатом руководителя администрации Президента РК (2015-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане (2016-2017); заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (2017-2018); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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