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13 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

13 Декабря 2019 07:00
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13 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1991 году в городе Ашхабаде (Туркмения) состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ее итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех государств-участников в качестве учредителей.

В 1993 году Республика Казахстан приняла решение о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Королевством Саудовская Аравия Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ об открытии посольства Республики Казахстан в городе Эр-Рияде.

В 2004 году в Астане на привокзальной площади установлен постамент старейшему в республике паровозу 1922 года выпуска. Идея установки памятника «герою-паровозу» на железнодорожном вокзале Астаны принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который озвучил ее на торжественном собрании в честь 100-летия железной дороги 6 августа 2004 года.

Старейший из сохранившихся в республике паровозов произведен в Швеции. Более 60 лет, с 1922 по 1982 годы, паровоз эксплуатировался на железных дорогах Казахстана и магистралях других бывших союзных республик, использовался для доставки грузов на прифронтовые участки в годы Второй мировой войны.

В 2007 году в Алматы на фасаде дома, где жил народный писатель Казахстана, академик Национальной академии наук РК Зейнолла Кабдолов (1927-2006), была установлена мемориальная доска.

В 2013 году в Астане состоялась торжественная церемония вручения первой премии «Жас тұлпар». Ее обладателями стали молодые казахстанцы, внесшие значительный вклад в развитие патриотизма, сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей казахстанского общества.

В 2013 году в целях поощрения работников издательско-полиграфической отрасли, работников библиотечной системы, писателей, поэтов, а также видных отечественных и зарубежных деятелей культуры, науки и политики, внесших значительный вклад в развитие книжной культуры учреждена медаль «Кітап мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін» (За личный вклад в развитие книжной культуры).

Награждение медалью будет проводиться два раза в год: ко Дню печати Республики Казахстан (28 июня) и ко Дню независимости Республики Казахстан (16 декабря).

В 2013 году в Восточном Казахстане у подножия горы Белухи появилась самая высокогорная мечеть «Аль-куддус». Новая мечеть построена на высоте 1760 метров над уровнем моря и является на сегодня уникальным архитектурным творением.

В 2014 году за выдающийся вклад в развитие архитектурного искусства, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами архитектору Норману Фостеру присуждена Государственная премия мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации.

В 2015 году поэт, писатель, видный государственный и общественный деятель Казахстана Олжас Сулейменов был удостоен звания «Человек года тюркского мира», внесший наиболее заметный вклад в его развитие.

В 2016 году в Алматы состоялась торжественная церемония открытия памятной доски на фасаде здания Казахстанско-британского технического университета (Верховного совета) - места принятия Конституционного Закона «О государственной независимости Республики Казахстан».

Именно здесь, в здании бывшего Дома Правительства Казахской ССР, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

В 2016 году в Голливуде казахстанский боксер Геннадий Головкин попал в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

В сертификате Книги рекордов Гиннесса, которую казахстанец получил на ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета (World Boxing Council, WBC), указано, что у Головкина 91,67% нокаутов, которые он осуществил в 36 боях. Всего на счету спортсмена 33 нокаута в период с 6 мая 2006 года по 10 сентября 2016 года.

В 2018 году в Алматы представили первый том сборника документов «Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов».

Первый том сборника документов представляет собой результаты, полученные в ходе комплексного научного исследования, посвященного участию казахов во Второй мировой войне в Европейских странах. Сборник составлен на основе документальных материалов, выявленных в 15 зарубежных архивах, библиотеках и музеях Великобритании, Франции, Норвегии, России и Финляндии. В первый том также вошли документы из личных архивов непосредственных участников событий. Большинство документов и материалов опубликованы впервые.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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