13 «черных» старателей, добывающих золотосодержащую руду, задержали в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Незаконную добычу золотосодержащей руды пресекли в Абайской области . Задержаны члены преступной группы, среди которых есть иностранцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД на участке «Едилбай» в Жарминском районе Абайской области задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной добычей, переработкой золотосодержащего материала, самовольным пользованием недрами и организацией незаконной миграцией.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 части 3 УК РК. В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано 2 незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 «черных» старателей, в числе которых 7 иностранцев.

При проведении обыска было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более 2-х килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, необходимое для добычи. Установлен местный житель, организатор преступной группы, являющийся хозяином незаконных цехов, собравший «бригаду старателей» по добыче и переработке золотосодержащего материала.

Фото: polisia.kz



