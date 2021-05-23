Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    13 человек погибли при падении кабины с канатной дороги в Италии

    23 Мая 2021, 23:20

    ТУРИН. ANSA- КАЗИНФОРМ -13 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии вблизи озера Маджоре, когда с троса сорвалась кабина с пассажирами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    «В результате трагической аварии погибли 13 человек и два тяжело раненых вертолетом были доставлены в Турин», - пишет Alpine Rescue в Twitter. 12 скончались мгновенно, а двое детей в тяжелом состоянии были доставлены на машинах скорой помощи в больницу в Турине .

    Кабина перевозила людей из куротного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

    Обрыв троса произошел в 300 метрах до прибытия на гору. Авария произошла на самом высоком участке маршрута, который, начиная с озера Маджоре высотой 1 491 метр . Поездка длилась 20 минут. В кабине было 15 человек.

    Согласно заявлению командира оперативного подразделения карабинеров Вербании подполковника Джорджо Сантакроче, среди жертв есть и иностранцы . «Есть иностранцы, но операции по идентификации все еще продолжаются», - отметил он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге