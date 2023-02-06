13 человек погибли под лавинами на горнолыжных курортах в Альпах

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные на нескольких горнолыжных курортах в Альпах на территории Австрии, Италии и Швейцарии из-за схода лавин погибли 13 человек.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Австрийские власти ввели четвертый, второй по степени опасности, уровень угрозы схода лавин, который означает их высокую вероятность. В этом случае неопытным лыжникам рекомендуется оставаться на открытых лыжных трассах, а опытным - держаться подальше от очень крутых склонов.

Лавинная опасность возросла после обильных снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на историческую область Тироль, расположенную в Австрии и северной Италии.

В субботу только там было зарегистрировано более 30 лавин. Некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести, поскольку спасательные работы замедлились из-за плохой видимости и ухудшившихся погодных условий.

Несмотря на предупреждения властей, горнолыжные курорты в западной Австрии почти полностью заполнены на неделю с 13 по 19 февраля, на которую приходятся школьные каникулы.

В воскресенье австрийская полиция сообщила о пяти погибших, в том числе о смерти 59-летнего мужчины, которого лавина накрыла в тот момент, когда он очищал от снега проезд к своему дому.

Спасатели также обнаружили тела лыжного гида в Санкт-Антон-ам-Арльберге и 62-летнего мужчины, который катался на беговых лыжах в Тироле.

В субботу погибшими были также найдены17-летний новозеландец, 32-летний гражданин Китая и гражданин Германии в возрасте 50 лет, которые, как сообщается, катались на лыжах вне установленных лыжных трас.

В Швейцарии в субботу утром 56-летняя женщина и 52-летний мужчина также погибли под снегом в юго-восточном кантоне Граубюнден. Швейцарская полиция сообщила, что третьему члену их группы удалось спастись целым и невредимым.

В итальянском Тироле от схода лавины в субботу погибла женщина из Баварии.

Тем временем баварская служба предупреждения о лавинах сообщила о серии сходов лавин в выходные дни, которые, по ее словам, были в большинстве своем вызваны именно самими лыжниками, но также заявила, что серьезно никто не пострадал.

Фото: ZOOM.TIROL



