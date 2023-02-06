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    13 человек погибли под лавинами на горнолыжных курортах в Альпах

    6 Февраля 2023, 08:12

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные на нескольких горнолыжных курортах в Альпах на территории Австрии, Италии и Швейцарии из-за схода лавин погибли 13 человек.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Австрийские власти ввели четвертый, второй по степени опасности, уровень угрозы схода лавин, который означает их высокую вероятность. В этом случае неопытным лыжникам рекомендуется оставаться на открытых лыжных трассах, а опытным - держаться подальше от очень крутых склонов.

    Лавинная опасность возросла после обильных снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на историческую область Тироль, расположенную в Австрии и северной Италии.

    В субботу только там было зарегистрировано более 30 лавин. Некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести, поскольку спасательные работы замедлились из-за плохой видимости и ухудшившихся погодных условий.

    Несмотря на предупреждения властей, горнолыжные курорты в западной Австрии почти полностью заполнены на неделю с 13 по 19 февраля, на которую приходятся школьные каникулы.

    В воскресенье австрийская полиция сообщила о пяти погибших, в том числе о смерти 59-летнего мужчины, которого лавина накрыла в тот момент, когда он очищал от снега проезд к своему дому.

    Спасатели также обнаружили тела лыжного гида в Санкт-Антон-ам-Арльберге и 62-летнего мужчины, который катался на беговых лыжах в Тироле.

    В субботу погибшими были также найдены17-летний новозеландец, 32-летний гражданин Китая и гражданин Германии в возрасте 50 лет, которые, как сообщается, катались на лыжах вне установленных лыжных трас.

    В Швейцарии в субботу утром 56-летняя женщина и 52-летний мужчина также погибли под снегом в юго-восточном кантоне Граубюнден. Швейцарская полиция сообщила, что третьему члену их группы удалось спастись целым и невредимым.

    В итальянском Тироле от схода лавины в субботу погибла женщина из Баварии.

    Тем временем баварская служба предупреждения о лавинах сообщила о серии сходов лавин в выходные дни, которые, по ее словам, были в большинстве своем вызваны именно самими лыжниками, но также заявила, что серьезно никто не пострадал.

    Фото: ZOOM.TIROL

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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