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    13 автобусных маршрутов изменят движение в столице

    20 Июля 2023, 07:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 автобусных маршрутов изменят свое движение с 20 по 24 июля столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «Согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны, с 20 по 24 июля текущего года планируется проведение ремонтных работ по пр. Ш.Кудайбердиулы. В связи с этим, будет перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 9, 11, 28, 60, 13, 15, 15А, 41, 48, 51, 64», - сообщили в CTS.

    С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.

    Фото: пресс-служба City Transportation Systems

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Дороги
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