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13 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
13 Августа 2022 08:00

13 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

81 год назад (1941) родилась ОСМАН Асылы Алиевна - общественный деятель, активно участвующий в развитии казахского языка, член Попечительского совета Фонда по развитию государственного языка, участник деятельности обществ «Қазақ тілі», «Қазақстан мұсылман әйелдері», «Адам құқығын қорғау».

Родилась в селе Хавец Ахалкалакского района Грузии. В ноябре 1944 года семья была депортирована в Казахстан. Окончила Туркестанское педагогическое училище, учитель начальной школы (1961); филологический факультет Казахского государственного женского педагогического университета, учитель казахского языка и литературы (1967); аспирантуру Института образования Национальной академии наук Республики Казахстан (1973).

Трудовая деятельность: член-корреспондент Национальной академии наук Казахстана (1973); научный сотрудник Института языкознания (1973-1993); начальник отдела развития национального языка Комитета по языку при Кабинете министров Республики Казахстан (1993-1996); начальник главного управления по развитию государственного языка, терминологии и ономастики Государственного комитета национальной политики Республики Казахстан (с 1996 года).

Председатель Азербайджанского этнокультурного центра Алматинской области, руководитель объединения «Мемлекеттік тілге - құрмет» является автором многих научных книг и словарей на казахском языке. В прессе было опубликовано более 200 научных и переводческих статей. Автор книг «Семантико-стилистическая служба глаголов синонимов» (1991), «Казахско-турецко-русский разговорник» (1994) и др.

Награждена орденами «Достық» II ст. (2001); «Парасат» (2008), «Намыс» имени Бауыржана Момышулы; медалями «Тіл жанашыры», «Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері», «Белсенді қызметі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008).

56 лет назад (1966) родился АЛЬЧЕКЕНОВ Лут Сапуович - начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Родился в Астраханской области (РСФСР). Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище им. М. В. Фрунзе (1987); Михайловскую артиллерийскую академию (г. Санкт-Петербург, Россия) (1998); слушатель факультета Генерального штаба Военной академии Вооружённых сил Республики Беларусь (г. Минск) (2010).

Трудовая деятельность: служба на различных должностях от командира взвода до командира артиллерийской батареи в Группе советских войск в Германии (Западная группа войск) (1987-1992); командир батареи, начальник штаба полка, командир артиллерийской бригады ВС РК (1992-2004); заместитель командующего регионального командования «Юг» по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии (2004-2008); заместитель командующего регионального командования «Запад» по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии (2010-2011); командующий ракетными войсками и артиллерией Вооружённых сил Республики Казахстан, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению (2011-2018); заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы - начальник штаба (2018-2020); начальник департамента кадров МО РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

54 года назад (1968) родился КОЖАГАПАНОВ Ерлан Токтарханович - советник Премьер-министра Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, экономист (1992); Алматинский государственный университет им. Абая (1999); Российскую таможенную академию государственного таможенного комитета Российской Федерации, юрист (2006).

Трудовая деятельность: работник АО «Казкоммерцбанк» (1994-1997); помощник первого заместителя генерального директора РГП Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (1997-1998); начальник финансово-экономического управления Комитета налоговой полиции в г. Астана Министерства финансов РК (05.1998-11.1998); начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области, Жамбылской области (1998-2002); начальник департамента таможенного контроля по г. Алматы (2002-2006); аким Алматинского района г. Астана (2006-2007); заместитель акима г. Астаны (2007-2013); председатель Агентства по делам спорта и физической культуры РК (01.2013-11.2013); президент Федерации футбола Казахстана (2014-2016); генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» (2015-2016); советник Премьер-министра РК (2016-2017); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2017-2019); заместитель акима г. Алматы (2019-2021); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (04.2021-09.2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст., 2 медалями.

45 лет назад (1977) родилась КАРИМОВА Гульмира Раинбековна - председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Родилась в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет, учитель начальных классов (1998); Кокшетауский университет, бакалавр финансов (2008); магистратуру Омского государственного педагогического университета, педагогическое образование (2016).

Трудовая деятельность: учитель начальных классов ГУ «Городская классическая гимназия», г. Петропавловск (1998-2001); учитель начальных классов ГУ «Средняя школа № 20», г. Петропавловск (2001-2002); учитель начальных классов ГУ «Школа-лицей аль-Фараби», г. Петропавловск (2002-2004); заместитель директора по начальным классам ГУ «Школа-лицей аль-Фараби», г. Петропавловск (2004-2006); заместитель директора по профильному обучению ГУ «Школа-лицей аль-Фараби», г. Петропавловск (2006-2010); директор ГУ «Средняя школа-комплекс национального возрождения № 17», г. Петропавловск (2010-2013); руководитель ГУ «Отдел образования г. Петропавловска» (2013-2017); руководитель управления образования Северо-Казахстанской области (2017-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.


29 лет назад (1993) родился РАХИМОВ Ниджат Али оглы - казахстанский тяжелоатлет, чемпион мира 2015 года, олимпийский чемпион 2016 года, победитель юношеских Олимпийских игр 2010 года.

Уроженец г. Баку (Азербайджан). В мае 2010 года в отборочном туре чемпионата Европы среди юношей, проходившем в Валенсии (Испания), Ниджат с результатом в 290 кг занял первое место. 17 августа 2010 года стал победителем летних юношеских Олимпийских игр, прошедших в Сингапуре. Тренером Ниджата был двукратный чемпион мира Низами Пашаев. В 2013 году Рахимов представлял Азербайджан на летней Универсиаде в Казани, на церемонии открытия которой был знаменосцем сборной Азербайджана. В этом же году на юниорском чемпионате мира в Перу занял второе место. В августе 2014 года Ниджат Рахимов принял гражданство Казахстана, согласившись выступать в составе сборной страны под именем Нижат Рахимов. В ноябре 2015 года на чемпионате мира в Хьюстоне в составе сборной Казахстана по тяжелой атлетике стал чемпионом мира, показав лучший результат в толчке и в сумме двоеборья. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро установил мировой рекорд в толчке - 214 кг.


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