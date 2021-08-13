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13 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

13 Августа 2021 08:00
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13 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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80 лет назад (1941) родилась ОСМАН Асылы Алиевна - общественный деятель, активно участвующий в развитии казахского языка, член Попечительского совета Фонда по развитию государственного языка, участник деятельности обществ «Қазақ тілі», «Қазақстан мұсылман әйелдері», «Адам құқығын қорғау»; председатель Азербайджанского этнокультурного центра Алматинской области, руководитель объединения «Мемлекеттік тілге - құрмет», член Ассамблеи народа Казахстана.

Родилась в селе Хавец Ахалкалакского района Грузии. В ноябре 1944 года семья была депортирована в Казахстан. Окончила Туркестанское педагогическое училище, учитель начальной школы (1961); филологический факультет Казахского государственного женского педагогического университета, учитель казахского языка и литературы (1967); аспирантуру Института образования Национальной академии наук Республики Казахстан (1973).

Трудовая деятельность: член-корреспондент Национальной академии наук Казахстана (1973); научный сотрудник Института языкознания (1973-1993); начальник отдела развития национального языка Комитета по языку при Кабинете министров Республики Казахстан (1993-1996); начальник главного управления по развитию государственного языка, терминологии и ономастики Государственного комитета национальной политики Республики Казахстан (с 1996 года).

Является автором многих научных книг и словарей на казахском языке. В прессе было опубликовано более 200 научных и переводческих статей. Автор книг «Семантико-стилистическая служба глаголов синонимов» (1991), «Казахско-турецко-русский разговорник» (1994) и др.

Награждена орденами «Достық» II ст. (2001); «Парасат» (2008), «Намыс» имени Бауыржана Момышулы; медалями «Тіл жанашыры», «Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері», «Белсенді қызметі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008).

53 года назад (1968) родился КОЖАГАПАНОВ Ерлан Токтарханович - вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, экономист (1992); Алматинский государственный университет им. Абая (1999); Российскую таможенную академию государственного таможенного комитета Российской Федерации, юрист (2006).

Трудовая деятельность: работник АО «Казкоммерцбанк» (1994-1997); помощник первого заместителя генерального директора РГП Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (1997-1998); начальник финансово-экономического управления Комитета налоговой полиции в г. Астана Министерства финансов РК (05.1998-11.1998); начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области, Жамбылской области (1998-2002); начальник департамента таможенного контроля по г. Алматы (2002-2006); аким Алматинского района г. Астана (2006-2007); заместитель акима г. Астаны (2007-2013); председатель Агентства по делам спорта и физической культуры РК (01.2013-11.2013); президент Федерации футбола Казахстана (2014-2016); генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» (2015-2016); советник Премьер-Министра РК (2016-2017); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2017-2019); заместитель акима г. Алматы (2019-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст., 2 медалями.

40 лет назад (1981) родился САРКУЛОВ Абай Серикович - председатель правления АО «Банк развития Казахстана».

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, банковское дело.

Трудовая деятельность: менеджер по валютным операциям АО «Международный банк «Алма-Ата» (2003-2006); и.о. заместителя директора в филиале АО «Международный банк «Алма-Ата» (2006-2007); менеджер департамента кредитования проектов, главный менеджер, начальник управления, заместитель руководителя проектной дирекции, руководитель проектной дирекции, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2007-2014); член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» (2014-2015); управляющий директор - член правления АО «БРК» (2015-2016); заместитель председателя правления АО «БРК» (2016-2017); председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

28 лет назад (1993) родился РАХИМОВ Ниджат Али оглы - казахстанский тяжелоатлет, чемпион мира 2015 года, олимпийский чемпион 2016 года, победитель юношеских Олимпийских игр 2010 года.

Уроженец г. Баку (Азербайджан). В мае 2010 года в отборочном туре чемпионата Европы среди юношей, проходившем в Валенсии (Испания), Ниджат с результатом в 290 кг занял первое место. 17 августа 2010 года стал победителем летних юношеских Олимпийских игр, прошедших в Сингапуре. Тренером Ниджата был двукратный чемпион мира Низами Пашаев. В 2013 году Рахимов представлял Азербайджан на летней Универсиаде в Казани, на церемонии открытия которой был знаменосцем сборной Азербайджана. В этом же году на юниорском чемпионате мира в Перу занял второе место. В августе 2014 года Ниджат Рахимов принял гражданство Казахстана, согласившись выступать в составе сборной страны под именем Нижат Рахимов. В ноябре 2015 года на чемпионате мира в Хьюстоне в составе сборной Казахстана по тяжелой атлетике стал чемпионом мира, показав лучший результат в толчке и в сумме двоеборья. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро установил мировой рекорд в толчке - 214 кг.


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