13 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1920 году было основано первое казахское новостное агентство - Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА, которое с 1925 года стало называться КазРОСТА, традиции которого продолжает ныне Международное информационное агентство «Казинформ». Затем оно было передано под юрисдикцию Совета министров Казахской ССР, и под названием КазТАГ государственное телеграфное агентство просуществовало с 1937 до 1997 года. Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 1997 года агентство было реорганизовано в КазААГ. 8 ноября 2002 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1186 на базе КазААГ была образована Национальная компания «Казахское информационное агентство» - АО «НК «Казинформ». В 2008 году АО «Национальная компания «Казахское информационное агентство» вошло в состав АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа». Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 887 акционерное общество «НК «Казахское информационное агентство» реорганизовано путём присоединения его к акционерному обществу «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». В 2013 году на основании решения правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 16 октября было зарегистрировано ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ». В 2019 году постановлением правительства РК № 631 «О некоторых вопросах государственной собственности» ТОО «Международное агентство «Казинформ» было реорганизовано в АО «Международное агентство «Казинформ» с присоединением к нему АО «Казконтента».

В настоящий момент «Казинформ» - это ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня.

В 2003 году в Бекетайских песках, в 130 километрах от центра Жанакалинского района Западно-Казахстанской области, установлен памятник в честь сражения повстанцев Исатая-Махамбета с царскими войсками. Именно здесь 15 ноября 1837 года произошло историческое Тастюбинское сражение, в котором борцы за свободу от колониального ига противостояли царским войскам. Повстанцев возглавляли Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов. Вес нового сооружения высотой около 5 метров составляет примерно 3 тонны. На стене памятника высечены слова, повествующие о героическом сражении сарбазов Исатая и Махамбета с иноземными захватчиками.

В 2007 году в результате археологических и краеведческих работ, проведенных под руководством акима села Базартобе Акжайыкского района Западно-Казахстанской области Аманжола Салимова, в соседнем населенном пункте Атамекен была обнаружена дверь темницы, в которую в свое время был заключен Махамбет Утемисов - выдающийся казахский поэт и участник антифеодального и антиколониального восстания под предводительством Исатая Тайманова.

В 2007 году в Китайской Народной Республике состоялась презентация книги казахского писателя и драматурга уроженца Атырауской области Рахимжана Отарбаева «Последняя бомба войны» на китайском языке. Переведена книга по инициативе общества казахов, проживающих в КНР.

В 2010 году в Алматы впервые в Казахстане в эксплуатацию сдан специализированный жилой дом, предназначенный для проживания семей с инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках. Из местного бюджета на строительство этого 25-квартирного дома было выделено 227 млн тенге.

В 2010 году в Алматинской области состоялось открытие памятника жертвам кызылагашской трагедии. Основание монумента облицовано гранитом, сама композиция изготовлена из гранита и бетона. В центре установлено гранитное дерево, за которое держится мать, спасающая своего ребенка. Бетонные волны передают мощь разгулявшейся стихии. Высота монумента - 7 м, ширина - 14 м. Автор монумента - член Союза архитекторов Казахстана Каби Баулыков.

В 2012 году казахстанский боксер Серик Сапиев стал обладателем Кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпиады. Боксер во всех поединках ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне продемонстрировал высочайшую технику.

В 2014 году впервые в истории Берлинского симфонического оркестра его солистом выступил представитель Республики Казахстан. В рамках проходящего в Берлине музыкального фестиваля классической музыки «Audi Klassik Open Air» состоялся сольный концерт всемирно известной казахстанской скрипачки, лауреата международных премий, народной артистки Казахстана Айман Мусахаджаевой в сопровождении Берлинского симфонического оркестра под управлением дирижера Лиора Шамбадала.

В 2016 году в австрийском городе Филлах, на самом большом Европейском фестивале «Villacher Kirchtag», артистами Южно-Казахстанской филармонии им. Ш. Калдаякова, фольклорным ансамблем «Тумар» и танцевальным ансамблем «Казына» впервые была представлена Республика Казахстан. Участие в фестивале, который завершился парадом-шествием более 3 тыс. участников в национальных костюмах, позволило европейской общественности познакомиться с национальными культурными ценностями Казахстана.

В 2017 году в Канаде казахстанская пауэрлифтерша Гузаль Ергешева завоевала «золото» на чемпионате мира для людей с низким ростом. На World Dwarf Games 2017, проходившем в городе Гуэлф, казахстанская «Дюймовочка» выиграла в категории «Жим штанги лежа».

В 2018 году популярный англоязычный портал StreetArtNews, специализирующийся на публикации лучших граффити со всего мира, признал одним из лучших в мире граффити художника из столицы Дмитрия Левочкина «Султандар».

Художник создаёт авторские проекты в 3D с использованием оптической графики как фона, при этом сам центральный объект имитирует объёмную золотую или хромированную скульптуру. В данном случае сюжетная линия была выбрана из образа чингизида из рода торе.