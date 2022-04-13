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    13 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    13 Апреля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день рок-н-ролла

    Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем ранее: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock around the clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

    СОБЫТИЯ

    В 1944 году в рамках советского Министерства иностранных дел был образован предшественник внешнеполитического ведомства независимого Казахстана - Народный комиссариат иностранных дел Казахской ССР.

    В 2010 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие и выступил в рамках дискуссии на Глобальном саммите по ядерной безопасности в столице США - Вашингтоне.

    В Глобальном саммите участвовали главы государств и правительств 43 стран мира, в том числе США, России, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана, Австралии, Бразилии, Германии, Испании, Израиля, Саудовской Аравии и других. Выступая перед участниками дискуссии, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан является активным приверженцем обеспечения ядерной безопасности, и внес ряд предложений, направленных на сокращение ядерной угрозы.

    В 2014 году с целью пропаганды казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия в Объединенных Арабских Эмиратах, на территории которых проживают представители более 200 национальностей, посольство Казахстана в Абу-Даби выпустило журнал на арабском языке «Казахстан - полиэтничная страна», где подробно описывается международная роль Казахстана в диалоге цивилизаций.

    В 2014 году в Бишкеке на сцене Кыргызского академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоялась премьера пьесы «Жануран» казахского писателя, лауреата Государственной премии РК Сабита Досанова о декабрьских событиях 1986 года в Алматы.

    Главным героем пьесы являлся народный герой Казахстана Кайрат Рыскулбеков. В спектакле сыграли кыргызские актеры Нурматулы Бахтыбек (Кайрат), Майрамкуль Бегманкызы (Фатима), Нурбек Урматжанулы (поэт Алмаз), Эрлан Бекчороулы (Колбин).

    В 2016 году железнодорожные ведомства Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Грузии договорились о создании Международного транскаспийского транспортного консорциума. Соответствующее соглашение подписано в Баку в ходе встречи компаний-операторов по грузоперевозкам по Транскаспийскому транспортному маршруту. Членами консорциума стали азербайджанские ООО ADY Express и ACSC Logistics, казахстанское АО KTZ Express и грузинское ООО Trans Caucasus Terminals.

    В 2016 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместную декларацию по исламскому примирению. В документе главы государств подтвердили приверженность принципам, направленным на поддержание международного мира и безопасности и развитие дружественных отношений между государствами.

    В 2016 году ученица гимназии №38 из Караганды Дарья Андрейченко стала первой казахстанкой, получившей грант Билла Гейтса, который является одним из основателей стипендиальной программы. Получены приглашения на обучение от самых авторитетных вузов мира, в том числе и в университет Дьюка.

    В 2018 году в Институте геологии Академии наук Республики Таджикистан состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти первого иностранного почетного члена Академии наук Таджикистана, выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева, внесшего большой вклад в организацию деятельности таджикской Академии наук и в целом геологической науки Средней Азии.

    В 2021 году Казстандарт запустил специальный ресурс https://ramazan.ksm.kz - часы, синхронизированные с государственным эталоном времени и частоты. Здесь каждый, соблюдающий пост, сможет узнать точное время восхода и заката солнца. Во всех регионах Казахстана.

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