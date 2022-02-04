Новости
13 374 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
4 Февраля 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 13374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеКоронавирус в Казахстане: еще один регион вышел из «красной» зоны Сколько казахстанцев привились от COVID-19 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3773,
город Алматы - 1907,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 1200,
Алматинская область - 564,
Атырауская область - 473,
Восточно-Казахстанская область - 362,
Жамбылская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 235,
Карагандинская область - 2458,
Костанайская область - 676,
Кызылординская область - 184,
Мангистауская область - 242,
Павлодарская область - 605,
Северо-Казахстанская область - 417,
Туркестанская область - 160.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1128207.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус в Казахстане: еще один регион вышел из «красной» зоны
- Минздрав РК: Более 120 тысяч человек лечатся от коронавируса
- Сколько казахстанцев привились от COVID-19
- 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Программа «Рухани жаңғыру» важна для построения нового общества - Нурлыхан Хасенов
- Сколько человек привили Pfizer в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн