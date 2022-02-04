13 374 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 13374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3773,

город Алматы - 1907,

город Шымкент - 46,

Акмолинская область - 1200,

Алматинская область - 564,

Атырауская область - 473,

Восточно-Казахстанская область - 362,

Жамбылская область - 72,

Западно-Казахстанская область - 235,

Карагандинская область - 2458,

Костанайская область - 676,

Кызылординская область - 184,

Мангистауская область - 242,

Павлодарская область - 605,

Северо-Казахстанская область - 417,

Туркестанская область - 160.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1128207.



