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    129 паводкоопасных участков взято на контроль в Карагандинской области

    22 Февраля 2021, 22:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день из Карагандинской области вывезено 750 тысяч кубических метров снега. Взято на контроль 129 паводкоопасных участков автомобильных и железных дорог. С 1 марта в ДЧС ежедневно будут направляться сведения космомониторинга снежного покрова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, как Карагандинская область готовится к паводкам, на аппаратном совещании под председательством акима региона Жениса Касымбека рассказал начальник ДЧС Мурат Катпанов.

    На автодорогах республиканского значения начаты работы по очистке водопропускных труб и мостов. С 1 марта будут чистить дороги местного значения и железнодорожное полотно.

    На основных водохранилищах ведутся санитарные сбросы. По данным Казгидромета, из-за обильных осадков в виде снега и дождя на 22-29% больше нормы запасов воды в бассейнах Нуры и Шерубай-Нуры. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на проведение взрывных работ на сложных участках.

    «По аналогии прошлых лет будут задействованы силы и средства гражданской защиты. Кроме того, сформирована сводная группировка в количестве 100 человек, усиленная 20 единицами инженерной, высокопроходимой и водооткачивающей техникой. Всё это оперативно будет направляться на наиболее сложные участки», - отчитался Мурат Катпанов.

    Руководитель ДЧС попросил акимов городов и районов обратить особое внимание на состояние арыков и ливневой канализации. Жителей частного сектора он призвал до начала периода активного снеготаяния очистить свою дворовую территорию и водопропускные арыки, и лотки от снега и мусора.

    «Поручаю всем акимам и руководителям, ответственным за безопасное прохождение паводков, обеспечить высокую готовность сил и средств, необходимый запас материально-технических средств. Прохождение паводкового периода во многом зависит не только от погодных условий, но и от уровня подготовки», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок Регионы Казахстана МЧС
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