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129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки
12 Августа 2021 09:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. 129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Больше всего человек умерло от коронавируса в Алматы (18), по 17 смертей зарегистрировано в Нур-Султане и Шымкенте, на третьем месте - Карагандинская область (10).
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