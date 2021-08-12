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129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки

12 Августа 2021 09:22
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129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. 129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Больше всего человек умерло от коронавируса в Алматы (18), по 17 смертей зарегистрировано в Нур-Султане и Шымкенте, на третьем месте - Карагандинская область (10).




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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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