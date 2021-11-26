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1284 казахстанца выздоровели от коронавируса
26 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 140,
город Алматы - 120,
город Шымкент - 22,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 23,
Атырауская область - 52,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 155,
Костанайская область - 296,
Кызылординская область - 21,
Павлодарская область - 68,
Северо-Казахстанская область - 67,
Туркестанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 931796.
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