1284 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 140,

город Алматы - 120,

город Шымкент - 22,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 23,

Атырауская область - 52,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 155,

Костанайская область - 296,

Кызылординская область - 21,

Павлодарская область - 68,

Северо-Казахстанская область - 67,

Туркестанская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 931796.