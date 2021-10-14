127 тысяч спортивных секций открылись в рамках предвыборных обещаний Nur Otan – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя Nur Otan Бауыржан Байбек по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

За 9 месяцев в регионе исполнено 27% из 872 мероприятий, запланированных до 2025 года. Возведено 809 тысяч кв.м жилья, построено и отремонтировано 28 школ, создано 22 тысячи новых постоянных рабочих мест.

Как отметил Бауыржан Байбек, в рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» особое внимание уделяется обеспечению детей дошкольным образованием. Так, к 2025 году детскими садами планируется охватить в регионах 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет, а также обеспечить полную оцифровку порядка постановки на очередь.

«В Мангистауской области с начала года уже открыто 18 дошкольных учреждений. В ходе поездки посетил открытый за счет частных инвестиций детский сад «HADIYA» в ауле имени Сайына Шапағатова Тупкараганского района. С воспитателями обсудили вопросы улучшения социальных условий для преподавателей, строительства жилья для молодых семей, обеспечения сельских округов качественной питьевой водой и др.», - написал он на своей странице в Facebook.

Далее в селе Акшукур Бауыржан Байбек осмотрел новый спортивный комплекс «Сүлеймен», где для молодежи стали доступны секции борьбы, дзюдо, каратэ, художественной гимнастики, плавания и др.

В целом, по словам первого зампреда партии, в рамках предвыборных обещаний уже в этом году в регионах открылись более 127 тысяч спортивных секций, возобновлена работа свыше 22 тысяч детских кружков. Заработная плата тренеров-преподавателей повысилась в 1,5 раза, а к 2023 году увеличится в 2 раза.

В этот же день на внеочередной конференции новым председателем областного филиала «Nur Otan» был избран Нурлан Ногаев.

«Перед руководством филиала поставлены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств партии в каждом районе и городе, активизации работы фракций и общественных советов, а также повышению эффективности решения проблем населения через общественные приемные партии», - сказал первый зампред «Nur Otan».

По информации пресс-службы партии, в ходе поездки Бауыржан Байбек в онлайн-формате также обсудил ход реализации предвыборных обещаний в западных регионах страны: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.



