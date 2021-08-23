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    127 тысяч детских спортивных секций в этом году откроют по инициативе Nur Otan

    23 Августа 2021, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» рассказали о ходе реализации предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому» в части развития массового и детско-юношеского спорта, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе партии, финансовые средства, ранее направляемые на содержание профессиональных спортивных клубов, будут переориентированы на вовлечение населения, в первую очередь детей, в занятия физической культурой и массовым спортом.

    «В рамках принятой по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева Дорожной карты по выполнению предвыборных обещаний данному вопросу уделено особое внимание. Глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам прошедшей Олимпиады в Токио, указывая на необходимость срочных и эффективных реформ в отечественном спорте, также придал первостепенное значение важности развития массового и детского спорта», - говорится в сообщении.

    Так, количество детско-подростковых и детско-юношеских клубов будет увеличено до тысячи с охватом всех опорных сёл страны. Заработная плата тренеров-преподавателей уже в текущем году будет увеличена в 1,5 раза, а к 2023 году в два раза. Учителям физической культуры будет предусмотрена доплата в размере 100% от базового должностного оклада за организацию и ведение спортивных секций в школах.

    Уже в этом году во всех крупных районных центрах запланировано открытие 127 тысяч спортивных секций. Будет возобновлена работа более 22 тысяч детских кружков. В каждом сельском округе только в этом году предполагается ввести 3 тысячи должностей инструкторов по спорту.

    Отдельное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры в регионах. К примеру, в городе Лисаковск Костанайской области впервые открыт теннисный центр общей площадью более 2 тысяч кв.м. В селах Нарынкол Райымбекского района и Баканас Балхашского района Алматинской области сданы в эксплуатацию сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса на 180 мест каждый.

    Новый импульс развития также получат национальные виды спорта. «Nur Otan» продолжит поддержку конных видов спорта (бәйге, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату), а также қазақша күрес, құсбегілік, садақ ату, тоғыз құмалақ, асық ату, арқан тартыс и других спортивных направлений. Уже с этого года они будут введены как обязательный компонент занятий на уроках физической культуры.

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    Нур Отан Спорт
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